ЦОНы в Северном Казахстане будут работать в новом формате

Как раньше уже не будет. После возобновления работы оказывать услуги ЦОНы будут в новом формате. Появится предварительное бронирование очереди.

Занять её можно через специальный сервис на портале egov или по номеру 1414. Так, клиент и время сэкономит, и не будет лишний раз подвергать себя риску заражения.

Еркин Жумабай, директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО:

— В ЦОНах североказахстанцы смогут получить только «бумажные» услуги, которые недоступны в электронном формате, а также получить готовые документы по ранее оформленным услугам на портале egov.kz.

Прием документов, в отделах по обслуживанию населения будет осуществляться только по государственным услугам, не переведенных в электронный формат оказания государственных услуг, по предварительному бронированию электронной очереди, в настоящее время это порядка — 97 услуг.

Если ваша услуга в этот перечень не входит, то получить её вы сможете только в режиме онлайн через сайт электронного правительства. Кроме того, многие сервисы доступны в мобильном приложении ЕgovМоbile, телеграм-боте и социальных сетях Facebook и Vk.

Специалисты отмечают, с каждым годом всё больше североказахстанцев предпочитают получать госуслуги не выходя из дома.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства по делам госслужбы по СКО:

— В 2016 году доля электронных услуг составляла 19,9% от общего количества. В 2019 году этот показатель вырос до 82,9%. А по итогам 1 квартала т.г. составил 85,4%. В рамках ежегодно утверждаемого Сетевого графика навыкам получения электронных услуг обучено порядка 35 тысяч жителей области, в том числе в 1 квартале т.г. более 3 тысяч.

Для пенсионеров, многодетных семей и лиц с ограниченными возможностями сделали исключение. Эти категории граждан смогут получать электронные услуги в ЦОНах. Для них будет работать льготное окно в каждом фронт-офисе. Но тоже по предварительному бронированию.

Еркин Жумабай, директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО:

— Для исключения очередей при получении государственных услуг просим услугополучателей приходить в строго указанное время, в случае опозданий процедуру бронирования придется повторить. Хотелось бы отметить, что использовать бронь может только гражданин, на ИИН которого она оформлялась.

Если возникли трудности, можно обратиться по номеру 1414 и получить консультацию. А ещё для удобства североказахстанцев планируют разместить уголки самообслуживания во всех государственных, медицинских и образовательных учреждениях, торгово-развлекательных центрах и банках.

Айгерим Мукашева