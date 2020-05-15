ЦОНы в Северном Казахстане будут работать в новом формате

Новости МТРК

21:29 15 Мая 2020

Как раньше уже не будет. После возобновления работы оказывать услуги ЦОНы будут в новом формате. Появится предварительное бронирование очереди.

Занять её можно через специальный сервис на портале egov или по номеру 1414. Так, клиент и время сэкономит, и не будет лишний раз подвергать себя риску заражения.

Еркин Жумабай, директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО:

— В ЦОНах североказахстанцы смогут получить только «бумажные» услуги, которые недоступны в электронном формате, а также получить готовые документы по ранее оформленным услугам на портале egov.kz.

Прием документов, в отделах по обслуживанию населения будет осуществляться только по государственным услугам, не переведенных в электронный формат оказания государственных услуг, по предварительному бронированию электронной очереди, в настоящее время это порядка — 97 услуг.

Если ваша услуга в этот перечень не входит, то получить её вы сможете только в режиме онлайн через сайт электронного правительства. Кроме того, многие сервисы доступны в мобильном приложении ЕgovМоbile, телеграм-боте и социальных сетях Facebook и Vk.

Специалисты отмечают, с каждым годом всё больше североказахстанцев предпочитают получать госуслуги не выходя из дома.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства по делам госслужбы по СКО:

— В 2016 году доля электронных услуг составляла 19,9% от общего количества. В 2019 году этот показатель вырос до 82,9%. А по итогам 1 квартала т.г. составил 85,4%. В рамках ежегодно утверждаемого Сетевого графика навыкам получения электронных услуг обучено порядка 35 тысяч жителей области, в том числе в 1 квартале т.г. более 3 тысяч. 

Для пенсионеров, многодетных семей и лиц с ограниченными возможностями сделали исключение. Эти категории граждан смогут получать электронные услуги в ЦОНах. Для них будет работать льготное окно в каждом фронт-офисе. Но тоже по предварительному бронированию.

Еркин Жумабай, директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО:

— Для исключения очередей при получении государственных услуг просим услугополучателей приходить в строго указанное время, в случае опозданий процедуру бронирования придется повторить. Хотелось бы отметить, что использовать бронь может только гражданин, на ИИН которого она оформлялась.

Если возникли трудности, можно обратиться по номеру 1414 и получить консультацию. А ещё для удобства североказахстанцев планируют разместить уголки самообслуживания во всех государственных, медицинских и образовательных учреждениях, торгово-развлекательных центрах и банках.

 

 

Айгерим Мукашева

Читайте также

Казахстанцам, которым положена выплата 42500, не будут арестовывать счета за долги
Вместо парада — культурная он-лайн программа
К.Аксакалов: Пора перестать быть только аграрным краем. Пришло время для индустриализации
«Город должен расти ввысь». О планах по застройке Петропавловска рассказал К.Аксакалов
Центр для обслуживания бизнеса открыт в Петропавловске
Специальный выпуск ко Дню защитника Отечества
11 мая — день отмены режима ЧП. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев
Выезд на дачу, прогулки во дворе, новый режим работы магазинов
Студенты СКГУ шьют многоразовые маски
Пересечь карантинный блокпост за небольшое вознаграждение…
Специальный репортаж посвященный Дню единства народа Казахстана
Поздравления с 1 мая. Спортсмены