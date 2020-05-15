Руслан и Багдат Кыдырмины поделились секретом счастливых отношений

Руслан Кыдырмин трудится в полиции 15 лет. Помнит свой первый рабочий день, волнение, помощь коллег, поддержку семьи. Она — его надежный тыл. Инспектор батальона патрульной полиции считает себя счастливым человеком, потому что занимается тем, что любит.

Помогает североказахстанцам, следит за порядком в городе, не раз спасал людям жизни. Но, при этом героем себя не считает. Работа есть работа, которую нужно выполнять, в карантин, в праздник, в непогоду.

Она занимает почти все его время, свободное время полицейский старается проводить с родными. В международный день семьи домой он придет с букетом красных роз.

Руслан Кыдырмин, инспектор батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— На день рождения радую и на праздники вот такие большие семейные. Розы она любит.

А еще любит, когда супруг дома, можно ненадолго перестать о нем переживать. Со всех ног к папе бегут самые младшие. У него на руках им спокойно они сразу затихают и перестают капризничать.

Жена Руслана — Багдат Кыдырмина — учитель казахского языка также, как и супруг, всю себя отдает работе, при этом бережно хранит семейный очаг. Вместе они воспитывают пятерых детей.

Багдат Кыдырмина, супруга:

— Мы живем уже 15 лет. Познакомились в деревне, я поехала работать по направлению в деревню к нему, в район М. Жумабаева. Вот проработав полгода, вышла там замуж, встретила Руслана.

Руслан Кыдырмин, инспектор батальона патрульной полиции УП, г.Петропавловска:

— Она у меня хорошая. Любит меня, я тоже её люблю. Мы друг за друга горой стоим всегда. В выходные мы ездим в город отдыхать, вместе с семьей.

Багдат Кыдырмина, супруга:

— Рабочий график ненормированный, в любое время его могут вызвать. Ждать терпеть и поддерживать, наверное, самое главное.

Не очень частые, но теплые моменты вместе. За большим достарханом с самыми близкими Кыдырмины тоже собираются редко, в основном на праздники. Этот международный День семьи войдет в копилку их общих воспоминаний.

Дарья Пышмынцева