Кумар Аксакалов побывал с рабочей поездкой в Кызылжарском районе

Новости МТРК

22:43 15 Мая 2020

В распоряжении Бесколького дома культуры 920 квадратных метров. Но было здесь только 11 кружков. В основном музыкальных и танцевальных. Четверть всей площади и вовсе не использовали. Рациональней к делу подойдут после ремонта.

К примеру, на втором этаже расширят зал хореографии и сделают небольшой фитнесс-зал, о котором очень просили сельчане.

Сара Алдаева, руководитель отдела культуры и развития языков Кызылжарского района:

— Здесь теперь будут стретчинг, йога, фитнес и бальные спортивные танцы. Это мечта многих бескольцев. 

Для их удобства появятся раздевалки и душевые. Такой комплекс привлечёт намного больше сельчан, чем обычный дом культуры. От его привычного понимания давно пора отойти.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы же ежедневно не проводим в большом зале мероприятия, встречи, концерты. Все помещения должны работать круглый год. В сёлах должны появиться, мы даже назвали, не дом культуры, а культурно-оздоровительный центр. 

Всего в области отремонтируют 24 дома культуры, 15 из них перепрофилируют в такие комплексы. Масштабные работы проведут и на объектах образования.

Некоторые из них остро нуждаются в ремонте. Спортзал в Бескольской средней школе №2 полностью изношен, протекает кровля. На восстановление выделили 1,5 млн тенге. На днях уже приступят к ремонту.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Материалы на 90% должны быть казахстанские. Сколько здесь процентов будет СК?
Не так чтобы купили в магазине Петропавловска. Должно быть, именно СК производства.

Работы завершат до сентября. Ученики в День знаний придут в совершенно новую школу. Знания здесь получают 650 ребят. Нагрузка на учебное заведение большая. Потому около ста человек перейдут в школу, которую строят на окраине Бесколя.

Зиягуль Жапарова, жительница села Бесколь, Кызылжарский район:

— Мы очень просили построить школу именно здесь. У меня трое внуков. Всем им приходится далеко ехать, чтобы учиться. Сейчас мы очень рады. Как и другие семьи, которые живут в этом районе. Теперь у нас и освещение сделают, и дорогу.

И не только в этом микрорайоне. На ремонт дорог внутри Бесколя выделили свыше 700 млн тенге. В порядок приведут 22 км на 40 улицах. А по району на ремонт дорог потратят свыше 2,5 млрд тенге. Кроме инфраструктуры, развиваются в районе и производства.

Одно из образцовых — ИП «Левин». Качественная мебель, которую здесь выпускают, пользуется большим спросом в Казахстане. В год производят 36 тысяч изделий.

Елена Левина, директор ИП «Левин», Кызылжарский район: 

— Около 4 тысяч в месяц. Конечно, это мало. Спрос уже в течение 2 лет превышает предложение. Каждый раз понимали, нам надо увеличивать. Как увеличить, как сделать труд легче? Потому трудоёмко. 

Потому приобрели двух вот таких роботов-помощников. Оформили кредит через «Экономику простых вещей». Скорость производства увеличилась на 30-40%. Но и этого недостаточно. Нужен новый цех. К тому же помимо мебели, здесь планируют изготавливать и архитектурные фигуры.

Глаз радовать они будут долго. Вот такой фламинго не менее полувека будет украшать парк или аллею. Всё упирается только на отсутствие объекта.

Елена Левина-директор ИП » Левин»:

— За этим зданием находится большая площадь пустая. Её уже много лет как запустили. Там стоят 2 здания, которые в очень аварийном состоянии. Они нам предлагали цену 300 млн. Это нереально.

— Если мы вам поможем, сколько увеличит рабочих мест.

— В два раза и производительность естественно. 

Глава региона пообещал содействие в решении проблемы. Помогут власти и сельхотоваропроизводителям.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы больше всех в стране производим молока. Нам нужно рынок насытить свой республиканский. Потом выходить на экспорт. Это рентабельно, это круглогодичная занятость. 

В этом году в регионе планировали запустить 10 МТФ. Но из-за коронавируса фермеры не могут выехать заграницу, чтобы закупить племенных бурёнок. Теперь рассчитывают на запуск 3-4. Нарушила пандемия и планы ТОО «Якорь СК».

Комплекс они запустят в следующем году. А вот облик самого села изменится уже в этом. Работы в доме культуры завершили. Но главное, скоро якорцы смогут сменить резиновые сапоги и галоши на туфли. Практически все дороги в селе отремонтируют.

Не менее масштабная реконструкция будет и в Соколовке. В рамках «Дорожной карты занятости» выделили 74 млн тенге на восстановление дорог, ещё 40 на ремонт моста. Не оставят без внимания и врачебную амбулаторию.

Её построили более 32 лет назад. Капремонт не проводили ни разу. В этом году здание приведут в порядок, а ещё полностью заменят все коммуникации.

Александр Кудайбергенов, главный врач Кызылжарской центральной районной больницы:

— Это впервые, когда на село зашли капремонты. По «Ауыл — ел бесігі» 148 млн тенге на 3 амбулатории. По «Дорожной карте» у нас только одна врачебная амбулатория прошла. Это в Боголюбово. Построена в 1962 году.

Работы очень много, как и вложений. Бюджет составил 5,5 млрд тенге. Но от кызылжарцев ждут хороших результатов, в том числе и по итогам посевной. В ней задействовано 311 агроформирований. Они засеют свыше 40 тысяч га масличных, на 110 тысячах разместят зерновые. Треть плана уже выполнили.

 

 

Айгерим Мукашева

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