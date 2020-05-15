Аграрии Аккайынского р-на планируют засеять 204 тысячи га. земель

Посевную аккайынцы начали 10 мая. На этих полях завершают посадку льна. А через 5 дней приступят к зерновым. Мешают жара и суховейные ветры. Аграрии переживают, из-за такой погоды сильно осушается почва.

Тем не менее по словам директора сельскохозяйственной опытной станции Бельгибая Канафина, работы идут по графику. В этом агросезоне в товариществе планирует засеять 16 тысяч гектаров земель.

Бельгибай Канафин, директор ТОО «СК сельскохозяйственная опытная станция», Аккайынский район:

— Прошлый год мы закончили на отметке 18 центнеров с гектара. Конечно, это не самый высокий показатель. Для гарантированного высокого урожая нужно соблюдение всех элементов агротехники. Это влагонакопительные мероприятия, удобрения, своевременная защита растений.

А это так называемые «поля науки». Площадь пашни составляет 300 гектаров. Здесь специалисты селекционируют, выводят новые сорта культур и дают рекомендации сельхозтоваропроизводителям. Главной гордостью на опытной станции считают сорт пшеницы «Семеновна».

Его вывели 5 лет назад и сейчас испытывают. Ученые заверяют, этот вид в скором обретет небывалый успех среди аграриев.

Олег Соловьёв, заместитель директора по науке ТОО «СК сельскохозяйственная опытная станция», Аккайынский район:

— На основе наших работ разрабатываются сроки посевов для области, нормы высева, оптимальная агротехнология для зерновых, масличных и бобовых. Очень хорошо поддерживаем связи с научными организациями Казахстана и зарубежья.

А пока на станции сделали ставку на среднераннем сорте «Шортандинская». 1,5 тонны уже реализовали этой весной местным аграриям. Он отличается высокой урожайностью и показателями качества, поэтому пользуется огромным спросом у сельхозтоваропроизводителей не только нашего региона.

Бельгибай Канафин, директор ТОО «СК сельскохозяйственная опытная станция», Аккайынский район:

— С 2018 года размножаем сорт «Шортандинская 2012». Он хорошо зарекомендовал себя, прошел экологическое сортоиспытания. Он не уступает сорту-стандарту «Астана». Сорта засухоустойчивые, это одно и их преимуществ. Эти сорта степного экотипа, в отличие от омского. Они более интенсивные. Ареал распространения сорта с каждым годом будет расти.

Всего в Аккайнском районе засеют 204 тысячи гектаров земель. Львиная доля -75% отведена под хлеба. Уделяют внимание аграрии и высокорентабельным масличным. Их площадь в районе составляет 35 тысяч гектаров. При все этом не забывают работать и над сортообновлением.

Ермек Сопаяков, руководитель отдела сельского хозяйства и ветеринарии Аккайынского района:

— Элитные сорта у нас производятся в сельскохозяйственной опытной станции. Также, заводятся извне. С РФ завезено более 100 тонн высокоэлитных семян. Это «Омская 39». 3.03 В последующем наша основная задача довести сортообновление до 9%.

Времени справиться со всеми задачами у аккайынцев предостаточно. Главное, чтобы погодные условия этим летом были оптимальными для роста зерновых и масличных.

Абай Альжанов