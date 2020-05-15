15 мая Международный День семьи отмечают в Казахстане

На вопрос «Что для Вас семья?», Вера Яворская отвечает без раздумий: это врезающийся в память запах сдобной выпечки, чтение стихов, вечерние посиделки за ужином в кругу родных и близких, долгие душевные разговоры, праздники и много фотографий, которые чуть больше 5 лет назад она собрала в семейный альбом.

В нём история 4-х поколений. Его она передаст своим внукам и правнукам. Вера Никитична рассказывает им о главных жизненных ценностях. Тех, которым в детстве учили её родители.

Вера Яворская:

— Они учили меня трудолюбию, честности, я была одна дочь и, знаете, одну дочь обычно лелеют, меня никто не лелеял. Меня учили труду. Это все было с военного времени, мы копали картошку, садили, собирали. У меня были обязанности: я стирала, я в школе, когда училась, поливала огород.

Быть честным и трудолюбивым во всём: в работе и семейной жизни. Сделать узы брака крепкими и не рушимыми — задача нелёгкая, — говорит Вера Никитична.

Вера Яворская:

— Я все-таки стою за семью. Что, если ты вышла замуж, надо терпеть, привыкать, учитывать особенности того человека, который с тобой рядом, правда, у каждого есть свои недостатки. Я не скажу, что у нас с мужем была идеальная семья. Все было — слякоть и пороша. Всё нужно вместе пережить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить.

Вот такой несложный секрет счастливой семейной жизни. Именно благодаря ему, делится Вера Никитична, со своим покойным супругом Владимир Тимофеевичем душа в душу прожила 53 года. Достойный пример для детей и внуков. Ах их у нее немало. Все уже взрослые, у них своя жизнь. Несмотря на то что живут сейчас не в Петропавловске, всегда стараются держаться вместе.

Ольга Михайлова, дочь:

— Всегда находимся на связи, мама — это глава нашего рода, наш патриарх, к сожалению, папа ушёл из жизни 2 года назад, мы с мамой созваниваемся два раза в день, узнаём как дела, поддерживаем друг друга. Точно также мы общаемся со всеми членам нашей семьи. Одна из традиций нашей семьи — отмечать день рождения моего сына в самом прекрасном уголке на Белой Горе, в этот день мы стараемся со всеми родственниками выехать на природу.

Дмитрий Демьяненко, внук:

— Когда мы переехали жить в село Красноярку, мы каждые каникулы с братьями и сестрами приезжали к ней в гости. Сейчас во всем мире пандемия, карантин. Встречаться не всегда получается, общаемся посредством связи, социальных сетей и мессенджеров. Там у нас есть семейная конференция, мы обмениваемся там фотографиями, интересно. Как только закончится карантин, мы соберемся снова за круглым дружным семейным столом.

Соберутся, и по традиции, хоть и с опозданием, отметят Международный День семьи. Празднуется он более 20 лет. Этот день — прекрасный повод уделить больше внимания родным и близким, прогуляться в парке, отдохнуть на природе, навестить бабушек и дедушек, да и просто собраться за семейным столом.

Важно помнить, семья — источник любви, уважения, солидарности и привязанности, это то без чего не может прожить человек.

Анжелика Сычева