Как и все дошкольные учреждения, ясли-сад «Солнышко» возобновил свою работу 13 мая. Сейчас здесь функционируют 7 групп. В каждую допускается не более 15 малышей. Утренний прием детей обязательно проходит с мытьём рук, измерением температуры и общего осмотра.

Только потом их отправляют в группу. А еще родитель должен предоставить справку от участкового педиатра, что их ребенок здоров. Это обязательное условие для приема в сад. Что касается учебно-воспитательной работы, то она осталась прежней. Но благоприятная погода всё же внесла коррективы.

Марина Артеменко, заведующая яслями-садом «Солнышко»:

— Во -первых, у нас удлинились прогулки. Сейчас такая погода, которая позволяет долго находиться на улице. Поэтому мы все перенесли занятия. Те, которые мы можем перенести, проводим на открытом воздухе. Т.е. речевые занятия все, физкультурные занятия, музыкальные, хореография.

Перед приходом ребят антисептическими средствами обрабатываются полы, окна, дверные ручки, мебель. Взрослым не стоит забывать о том, что беременным и лицам, старше 65 лет, запрещается приводить детей.

Гульнара Сеитова, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— В детских садиках усиливается санитарный дезинфекционный режим. Палаты кварцуются бактерицидными лампами каждый час во время отсутствия детей. И проводится проветривание групп в течение 15 минут при отсутствии детей. И проводится еще сквозное проветривание, естественно, тоже при отсутствии детей.

С 18 мая все дошкольные учреждения продолжат работать в прежнем режиме. В следующий понедельник ожидают наплыв ребят.Пока сады принимают детей, родители которых работают и не имеют возможностей оставлять свое чадо дома.

Анастасия Остертак