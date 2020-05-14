Скоро в регионе заработает ряд перспективных заводов

К концу года на этих 17 тысячах квадратных метров бывшего склада будет масштабное производство трансформаторов. Выпускать электротехническое оборудование взялась крупнейшая компания «Alageum Electric».

Их очень заинтересовали льготные условия нашей СЭЗ. Скоро сюда начнут подводить коммуникации. Реконструкция здания уже идёт полным ходом.

Максат Усенбаев, директор ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:

— По оборудованию уже заключен предварительный договор по поставщикам. Подана заявка на лизинг. Как одобрят, будем заключать договор на поставку всего технологического оборудования. На время СМР мы привлекли более 30 человек местных кадров. Планируем увеличить до 100 человек.

И это только для реконструкции. Когда завод заработает, здесь трудоустроят порядка 300 человек. В год планируют выпускать 13 тысяч трансформаторов на общую сумму 12 млрд тенге. Основной рынок сбыта — Россия. Там предприятия уже остро нуждаются в электроэнергии.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Власти Тюменской области агитировали эту компанию, чтобы они там построили этот завод. Потому что большая потребность в России трансформаторов. Потому что производства развиваются, везде нужна энергетика. Везде нужны трансформаторы. А продукция «Alageum Electric» показала качество и цену.

А на территории будущего завода ламинированной фанеры реконструкцию уже заканчивают. Скоро установят оборудование. Инвестор вложил в завод почти 2 млрд тенге.

Огузхан Челик, директор ТОО «Северный фанерный комбинат»:

— Мы будем использовать казахстанское сырьё — берёзу. Фанера используется в основном в строительстве и для мебели.

Наладят полный цикл производства, трудоустроят 150 человек. В год планируют выпускать 18 тысяч кубометров ламинированной фанеры из берёзы. Она станет своего рода брендом. В мире не так много стран, на территории которых растёт белоствольная.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Собрали всех лесопользователей, все лесхозы. Огузхан предложил им цену за кубометр. Наши согласились. Наши, откровенно говоря, даже дешевле, оказывается, продают. Выгодно будет нашим. Будут не только на дрова продавать.

Тем, кто переживает, что из-за этого производства лес значительно поредеет, можно выдохнуть. Фонд пополняют регулярно молодыми деревьями. Да и заводу нужно всего 36 тысяч кубометров в год. Для сравнения, только на дрова в нашей области уходит 500 тысяч кубов берёзы.

Половину выпущенной продукции будут продавать на казахстанском рынке, остальное за рубеж. Но не всё так гладко. Инвестору нужна котельная. Но построить её он не может из-за… бардака Петропавловского завода тяжёлого машиностроения.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Инвестор говорит: «Ну, дайте!». Склад хочет построить и котельную. А ПЗТМ вот! Мусор и свалка. И говорит, у нас планы стратегические на эту землю. Ну, продайте. Он же не бесплатно просит. Ничего не решают. Как так можно. Это разве по государственному?!

У ЗИКСТО трудности тоже были, конечно, намного масштабнее. Почти полтора года завод не работал. Какое-то время люди сидели без зарплат. Проблему решали на правительственном уровне. Выход нашли, заключили договоры, перезапустили производство. Но главное, люди вернулись на работу.

Ренат Шамсутдинов, генеральный директор завода АО «ЗИКСТО»:

— Люди все работают. С мая всем без исключения подняли зарплату на 20% от существующей. Получили заказ на 300 платформ. В апреле выпустили продукции на 1,5 млрд.

Портфель заказов на этот год — 15,5 млрд тенге. Сейчас прорабатывают ещё один крупный заказ. 2 тысячи полувагонов, свыше 40 млрд тенге. Работы будет много. Завод «ЗИКСТО» приглашает специалистов.

Айгерим Мукашева