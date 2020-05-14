С начала года адресную соцпомощь от государства получил 1831 североказахстанец

Помощь тем, кто в ней действительно нуждался. В период ЧП по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева был создан республиканский фонд»Birgemiz».

Социально уязвимым слоям населения, а именно 7 категориям лиц, раздавали продуктовые корзины и гигиенические средства, а некоторым выдавали разовую выплату в размере 50 тысяч тенге. На данный момент её начислили 11 тысячам горожанам.

Гульмира Маулетбаева, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— В рамках акции общая сумма выплат составила 575,7 миллиона тенге. Суммы прошли 2 траншами. Первый был 183,5 миллиона тенге, второй на 392 миллиона тенге.

Также для детей, семьи которых получают АСП, инвалидов, родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами, безработных, зарегистрированных официально, предусмотрена помощь в 2 МРП, это чуть больше 5000 тенге, на покупку продуктов. За апрель деньги уже получили 34 тысячи человек. На это выделили 190 миллионов тенге.

Гульмира Маулетбаева, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Начаты выплаты за май. На сегодняшний день на счета перечислено больше 70 миллионов. Всего из республиканского бюджета выделили 742 миллиона тенге.

К слову, об АСП. С начала года её получил 1831 североказахстанец на общую сумму 318 миллионов тенге. Также многодетные и малообеспеченные семьи, которым начисляют соцвыплату, обеспечены гарантированным социальным пакетом.

Абай Альжанов