Реставрация Петропавловского «Колизея» продолжается

Борис Борисов, мастер ТОО:

— Кирпичи разобраны, перекрытий не было частично, часть крыши тоже здесь деревья росли. Мы сюда зашли и начали реставрацию фасада здания, перезаливку первого, второго и третьего этажей, железобетонную металлоконструкцию устанавливали.

Работы было много, не меньше ее и сейчас, — рассказывает Борис Борисов. В случае реставрации памятников архитектуры, а именно на ней специализируется компания, которую он представляет, спешка — точно не помощник.

В каждом кирпичике здания свой характер и особенности, большую их часть время, отсутствие должного внимания сильно стерли, свой «непосильный вклад» внесли и вандалы, часть их следов, в некоторых местах еще осталась на стенах петропавловского «Колизея». Самый сложный этап его реставрации позади.

Борис Борисов, мастер ТОО:

— Кирпич использовали Челябинский специальный реставрационный. Он отличается размерами от современного кирпича. Также была применена вычинка разрушенного кирпича. Произведена замена на кирпич реставрационный. Тот, который кирпич оставался здесь, был зачищен и вставлен, в те места, которые были убраны. Раствор был использован известково-песчаный, как и было сделано здание.

Строили на совесть, потому и простояло больше ста лет и меняло свое назначение не один раз. Например, в качестве фундамента здесь использовали бутовый камень, а альтернативой привычных нам сегодня бетонных перекрытий, в данном случае стали рельсы.

Сейчас специалисты занимаются черновой отделкой первого этажа, в ТОПе важных задач на ближайшие месяцы — поднять крышу. Эту часть памятника с невероятным видом, от которого захватывает дух, займут торговые площади.

Если еще раз взглянуть на проект, его делали в южной столице, мы видим, что самой, скажем так, современной частью здания станет пристройка к нему, она появилась намного позже основного сооружения. Там будет административный корпус.

Андрей Исаков, директор торговой сети:

— Сюда требовалось очень много вложений, что проще здание, грубо говоря, построить, чем реставрировать, поскольку процесс очень трудоёмкий. Начиная с того, что согласований очень много, каждый элемент, каждый строительный участок, каждый кирпичик согласовывался. Надеемся, что в середине следующего года мы первый этап уже сдадим, мы благоустроим территорию, будет супермаркет на первом этаже. Не меньше 500 млн тенге мы вложили в покупку здания в строительные работы.

Так как все работы еще не завершены, это далеко не конечная сумма. Проект серьезный и очень нужный, поэтому предприниматель не жалеет, что взял на себя ответственность за судьбу памятника архитектуры, который преображается каждый день.

Ракат Мамбеталинов, директор центра по охране историко-культурного наследия при управлении культуры, архивов и документации СКО:

— У нас из 65 архитектурных зданий-памятников 42 находятся в частной собственности. Это в свое время дало нам возможность спасти эти здания памятники. Бизнес он может зайти, изъявить свое желание. С ним обязательно подписываются охранные обязательства, в которых прописано, что они имеют право делать, что не имеют, как они должны сохранять. Что реставрационные работы проводятся только специализированными компаниями с лицензией. Сегодня у нас в плачевном состоянии находятся 4 таких объекта. Мы ведем работу с бизнесменами по восстановлению данных зданий.

Дарья Пышмынцева