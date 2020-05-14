Новый формат обучения не сказался на успеваемости студентов СКГУ

За два месяца занятий в онлайн-формате преподаватели СКГУ провели 77 тысяч уроков. Для обучения использовали платформы: ZOOM. NKZU E-learning, а также мессенджеры. Новый формат на успеваемости студентов не сказался, процент посещаемости составил 83%.

Ербол Исакаев, и.о. ректора СКГУ им. М.Козыбаева:

— Обучающиеся не имеющие в наличии собственных средств связи (персональный компьютер, ноутбук, планшет), доступа к интернету по месту постоянного проживания. С ними была проведена индивидуальная работа по месту проживания, были обеспечены кейсами по дисциплинам.

Из 16 студентов, обучающихся по академической мобильности в других странах, в Казахстан вернулись 10. Оставшиеся, продолжают обучение в зарубежных вузах. 11 мая студенты приступили к сдаче сессии. В университете запланировано 2764 онлайн-экзамена. Вошли и в положение тех, у кого нет возможности оплатить обучение.

Ербол Исакаев, и.о. ректора СКГУ им. М.Козыбаева:

— Университетом были предоставлены скидки, их общая сумма составила порядка 23,5 миллиона тенге. В период действия ЧП и карантина студентам на платной основе предоставлена отсрочка по плате за обучение. Общая сумма составила более 19 миллионов тенге. Студентам выпускного курса отсрочка предоставлена до 1 июня текущего года, студентам 1-3 курса до 23 августа.

Плата за обучение снижена не будет, так как преподаватели продолжают работать в полном объёме. Некоторые остались проживать в общежитии, таких более двухсот. Это выходцы из Индии, а также обучающиеся факультета foundaition. Их обеспечили всеми средствами связи.

Айгерим Муканова