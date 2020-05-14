Новые правила провоза пассажиров в автобусах не устраивают петропавловцев

Граждане в соцсетях негодуют: — alehinaludmilanikolaevna: «Какой бред…Водитель будет за копейки возить 8 человек…» — pm_mari_sko: «И в час пик не все люди доедут до работы, места закончатся с такой рассадкой» — dmitriy.55.rus: «Пока дождёшься свободного сидячего места, уже рабочий день закончится»

Так петропавловцы восприняли правила, по которым теперь работает общественный транспорт. И как это часто бывает в случае с ограничениями, соблюдают их, конечно же, не все.

Такие фото и видеоматериалы, с просьбой «Обратите внимание!», поступили в редакцию нашего телеканала в начале недели. Это кадры с забитым пассажирами 101-м, такая ситуация была и до карантина.

Галина Семёнова, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— Водители практически проводят работу на каждом остановочном пункте, объявляют, предупреждают пассажиров, что нельзя заходить, что посадочных мест нет.

Водитель, кондуктор, а теперь и психолог. Последняя «обязанность» добавилась после очередного этапа ослабления карантина. Председатель ассоциации, представляющей городских перевозчиков, признаётся, работать сейчас им непросто. Пассажиры всегда куда-то спешат, потому крайне редко идут на диалог, в отличие от тех же водителей.

Галина Семёнова, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— В разных ситуациях по-разному. Например, если зашёл пожилой человек, либо девушка с ребёнком, либо инвалид, соответственно водитель вынужден вести этого пассажира, уже будем говорить в нарушении.

Чтобы их не было, когда опасность ещё не миновала, петропавловцам нужно действовать сообща. С пониманием относиться к существующим правилам и просьбам водителей, а не играть в кошки-мышки.

Петропавловцы:

— Сказали, то, что стоя нельзя ездить, мы вышли, стоим ждем другой автобус.

— Утром ездил сам на автобусе, на 16-м и на 7-ке, я бы не сказал, что людей было много. Сидячих мест достаточно.

Сейчас в Петропавловске на линию вышли порядка 180 единиц общественного транспорта.

Дарья Пышмынцева