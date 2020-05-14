К.Аксакалов: Пора перестать быть только аграрным краем. Пришло время для индустриализации

Пандемия, карантин и общемировой кризис. У экономики Казахстана сейчас период непростой. Упала торговля и доходы бизнесменов, выросла инфляция. Потому и от докладов тех, кто выступал за трибуной, мы ждали слов «снизилось» и «уменьшилось».

Но это не так. Несмотря на кризис, основные показатели экономики область удержала. В сельском хозяйстве рост больше чем на 2%. Начали давать результаты, запущенные в прошлом году МТФ.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Запуск проектов в Мамлютском и Аккайынском районах позволили увеличить производство молока на 12 и 37% соответственно. Потому в этом году начнём строительство 10 МТФ. Уже сегодня через СПК «Солтүстік» поддержка оказана 3 предприятиям из 10.

Неплохие показатели в области и по производству мяса и яиц. До «отлично» не дотянули из-за оплошности некоторых районов.

Арсен Казбеков, руководитель управления экономики СКО:

— Наблюдается снижение по производству мяса в Аккайынском районе на 1,8%. Снижено производство яиц на 21,3%. В том числе в Кызылжарском районе на 32%.

Акимам этих районов нужно приложить все усилия и исправить ситуацию. В целом в сельском хозяйстве положение сейчас хорошее. И почувствовать его должны в первую очередь, те, кто трудится на полях.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Поручаю всем акимам провести работу со всеми сельхозтоваропроизводителями по увеличению зарплат, минимум на 20%. Отследите, Аскар Жоламанович, по каждому району, по итогам посевной кампании.

В период карантина работу промышленных и строительных предприятий не останавливали. Потому промахов и уж тем более оправданий быть не должно. Хватит быть только аграрным краем, подчёркивает Кумар Аксакалов.

Регион должен стать аграрно-индустриальным. Промышленная революция уже началась. В этой сфере экономики рост больше чем на 7%, а в отрасли машиностроения — на 28.

Такого показателя в области не было давно. Нерасторопен только ПЗТМ, отмечает глава региона. Портит уже сложившуюся десятилетиями репутацию предприятия. Но без дела на заводе не сидят, докладывает гендиректор.

Азамат Жуаспаев, генеральный директор АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»:

— 60 вагонов мы сделаем за полгода. Есть техническая возможность. Максимально стараемся. Люди работают без выходных. По предоплате: она была только за 1 вагон. С нас требуют 20 вагонов. Это нереально.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Завод является градообразующим. Большое количество людей работает там. Я критикую вас за то, что вы всё время на госзаказе. Госзаказов нет. Надо работать на гражданку.

Хороший рост в регионе не только в промышленности. На 18% стало больше инвестиций. Немного отстаёт строительная отрасль.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В этом году область должна стать большой стройплощадкой. Апрель должен стать последним месяцем, когда мы констатируем снижение в этой отрасли. Мы столько средств получили на реализацию. 377 объектов в городе и в каждом районе.

По каждому из этих объектов должен быть составлен еженедельный график, с которым может ознакомиться любой желающий. Если подрядчик от графика будет отставать, договор сразу расторгнут.

Это прямое поручение главы региона. Говорили на заседании и о волнующей каждого североказахстанца теме — послаблении карантинных мер.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Потихоньку выходим из карантина. С 18 мая мы снимаем полицейские наряды вокруг Петропавловска. Их не будет. Остаются только карантинные посты. Т.е. будем только измерять температуру.

Но на границе области блокпосты будут. Также с 18 мая откроют кафе, рестораны, точки общепита. А ещё зоны отдыха и туризма. Конечно, будут ограничения для безопасности посетителей. О них сообщат в постановлении главного санврача.

Айгерим Мукашева