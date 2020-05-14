Антикоррупционщики мониторят сайт «Единое окно закупок»

Новости МТРК

21:39 14 Мая 2020

Нововведение внедрили в начале года и, как считают в ведомстве, это позволяет существенно экономить бюджетные средства. За 5 месяцев они отправили 96 рекомендательных писем. С помощью новшества казна региона сохранила 12 миллионов тенге, которые в последующем направят на другие нужды.

Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности антикоррупционной службы СКО:

— Основное преимущество данного окна в том, что оно в автоматическом режиме показывает, насколько завышены цены у заказчиков по сравнению с другими регионами. Берется небольшой «коридор» средних, нормальных цен. В рекомендательных письмах мы отражаем выгрузку с данного окна, чтобы заказчику было понятно, какая цена наименьшая, а какая завышена.

 

 

Абай Альжанов

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