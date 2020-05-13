В СКО столкнулись «Nissan Qashqai» и КамАЗ службы пожаротушения

Правоохранительные органы

21:11 13 Мая 2020

По предварительной версии женщина-водитель иномарки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Ведётся досудебное расследование. Водитель и пассажир пожарной машины не пострадали. В отличие от тех, кто был в «Ниссане».

Оксана Попова, начальник штаба батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— В результате ДТП 54-летняя водитель автомобиля Nissan Qashqai с травмами была госпитализирована в 3 городскую больницу. 83-летняя пассажир «Nissan Qashqai» после доставления в больницу и оказания медицинской помощи была отпущена домой. 

 

 

Айгерим Мукашева

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