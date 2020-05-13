В СКО открылись ряд объектов, но с условием соблюдения санитарных норм

Анита Нетесова не знает, за что хвататься. Говорит, с выходом на работу от количества дел голова идет кругом. Меньше получаса назад она убиралась, потом обслуживала клиента, а сейчас развешивает новую коллекцию, чтобы оформить витрины.

До начала карантина сильная половина человечества шла сюда за пиджаками и теплыми брюками. Сегодня, когда за окном +30, североказахстанцам нужны легкие вещи.

Анита Нетесова, предприниматель:

— Часть новой коллекции, летней успели получить перед карантином, выставляем летние рубашки, спросом пользуется короткий рукав, резко сезон поменялся. Закрыли с первого апреля «Тайгу», вышли мы 12-го мая, справлялись, как и все сидели дома на карантине, тосковали по своим клиентам, работе. Ценник мы стараемся удерживать, не хочется поднимать цены.

Также как и не хочется терять клиентов, для которых с момента введения третьего этапа ослабления карантина открыли свои двери очень многие места, которые до этого в целях безопасности были закрыты. Теперь владельцы должны выполнять следующие правила.

Серикбай Касмакасов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Должны быть бесконтактные термометры, чтобы замеры производить. Установить санитайзеры с кожным антисептиком у входа, в холлах торговых залов, коридорах через каждые 50-100 м, у входа в лифты, санитарные узлы. Максимально обеспечить условия для безналичного расчета за произведенные/полученные услуги (карты, приложение на телефоне). Проводить инструктаж среди работников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и обеспечить контроль за их неукоснительным соблюдением.

Екатерине Виль кажется, что о санитарных правилах она знает всё — от А до Я. В салоне красоты, где она трудится 4-й год, большинство из них соблюдали и до пандемии. К новым требованиям времени привыкли быстро. И стараются выполнять их, чтобы обезопасить себя и своих клиентов. Их принимают строго по записи.

Екатерина Виль, мастер салона красоты:

— Если клиент забыл маску, мы можем предложить ему одноразовую. После каждого клиента меняем перчатку, клиент обрабатывает руки. Окварцевание у нас постоянное.

Постоянный сейчас и контроль за всеми объектами, которые после долгого перерыва возобновили свою работу. Городские санитарные врачи проводят там мониторинги, разъясняют правила их владельцам. Навязать их, а уж тем более выписывать штрафы, по их словам они не могут. Но…

Серикбай Касмакасов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Если будут нарушения и будет регистрация на данных объектах заболеваний, в этом случае также объект будет закрываться на карантин.

Дарья Пышмынцева