В СКО на ПМЖ с юга в Аккайынский район переедут 52 семьи

Семья Ибраимовых переехала на север страны в декабре прошлого года из Жамбылской области. Там, на малой Родине они оставили прежнюю жизнь, и начали строить новую. На ПМЖ переселились в село Астраханку.

От государства чета получила новый дом. Причиной переезда из трудоизбыточного района, как признается глава семьи, стало отсутствие каких-либо перспектив для детей и работы.

Нурлан Ибраимов, житель с.Астраханки, Аккайынский район:

— Получили подъемные, квартирные тоже. С отоплением помогли- 3 кубометра дров. Картофель местный акимат дал. Как могли — помогли. Совет ветеранов помог. Диван, парты, кровати детям выделили.

В семье 6 человек. Четверо детей ходят в школу. Обучаются на родном казахском языке, и на русском. Трудится мужчина, к слову, в детском лагере, а его супруга Карлыгаш воспитателем в местном мини-центре.

Карлыгаш Айылшиева, жительница с.Астраханки, Аккайынский район:

— К жизни на севере страны мы уже привыкли. Детям здесь очень нравится. У нас хорошие взаимоотношения с сельчанами. Даже когда я говорю на русском «Здравствуйте», мне отвечают всегда на казахском. Мне это приятно. Надеюсь, в будущем у нас все будет нормально.

До переселения в СК чета занималась разведением домашнего скота. Продолжить это дело планируют и на новом месте. Но пока Ибраимовы посадили картофель на своем участке.

Нурлан Ибраимов, житель с.Астраханки, Аккайынский район:

— А какие планы у вас?

-Хозяйство развести, детей поднимать, а какие еще планы могут быть? Детям нравится здесь. Красота, лес в Астраханке. Не в степи живем. Рядом город и район. Развязка здесь есть.

В прошлом году по программе переселения в Аккайынский район из трудоизбыточных регионов приехали 190 соотечественников. Всех обеспечили жильем, трудоустроили, а 7 человек получили гранты на разведение КРС. В 2020-ом планируют встретить 52 семьи.

Ержигит Данебаев, директор центра занятости населения Аккайынского района:

— Все люди, которые приехали на север страны — довольны. Им нравится. Не встречали таких, кто пожалел о переезде. Есть переселенцы, которые хотят открыть личное дело. Мы помогаем им в этом. Государством предусмотрено 500 тысяч тенге для открытия бизнеса. Также помогаем, получить микрокредиты под 6 %, есть многодетные семье, получающие под 4 %.

Свой бизнес в Аккайынском районе уже открыли 11 переселенцев.

Абай Альжанов