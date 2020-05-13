В селе Кустовом Кызылжарского района при пожаре погиб мужчина

Сообщение о возгорании на пульт пожарной части поступило сегодня в начале 8-го утра. К месту вызова спасатели прибыли за полчаса. Общая площадь пожара составила 30 кв. метров. В тушении огня задействовали 3 единицы техники.

В доме огнеборцы обнаружили безжизненное тело 45 -летнего мужчины. По предварительной версии причиной трагедии послужило неосторожное обращение с огнем, а именно курение в помещении. Сумму ущерба устанавливают специалисты.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Всего с начала года области произошло 220 пожаров. Материальный ущерб более 20 млн тенге. Большая часть пожаров приходится на областной центр.В общей сложности погибло 18 человек. Данная цифра аналогична прошлому году.Травмировано 7 человек. По сравнению с 2019-м 11 человек тогда было травмировано. В основном это люди, ведущие асоциальный образ жизни. И, как правило, случаи с распитием спиртных напитков.