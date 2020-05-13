В 6 школах Петропавловска проведут капитальный ремонт

Средней школе № 23 в прошлом году исполнилось 40 лет. И за все это время окна в учебном заведении меняли лишь на третьем этаже, в 2017-м году. Вместо старых — деревянных установили новые — пластиковые.

Спустя почти 3 года эти работы возобновили. Теперь на 1 и 2-м этажах. Демонтаж проводит подрядная организация ТОО «Стройдизайн «.

Есен Садыков, директор ТОО «Стройдизайн»:

— Я с 5 мая приступил к работе, думаю закончить к 20 июня. Тут порядка 660 квадратных метра, 94 окна.В настоящее время, как вы видите, уже установлена часть оконных блоков.

А именно 15 . Кроме того , установили подоконные доски, откосы и отливы. Также до начала нового учебного года здесь заменят систему отопления.

Татьяна Мухамедзянова, представитель родительской общественности:

— Зимой в мороз, особенно когда это сопровождается ветром, в школе, в классах было прохладно. Родители неоднократно поднимали этот вопрос, даже обращались в акимат г.Петропавловска. Сейчас видим, что ремонт в школе идет. И нас, как родителей, это не может не радовать. Я думаю, детям будет очень приятно вернуться в обновленную школу, и это положительно скажется на учебном процессе.

Новый облик в этом году приобретут 6 городских организаций образования. На капитальный ремонт из областного бюджета выделено более 61 млн, почти 227 — из республиканского.

Айнур Суендыкова, и.о руководителя отдела образования г.Петропавловска:

— В школе детский сад №26, 12 школа, 23- школа , лицей аль-Фараби, 43 -й средней школе, 1 и средней школе. Заключены договоры по 8 проектам.

На многих объектах ремонтные работы уже начались.

Анжелика Сычева