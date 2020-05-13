СКО: О состоянии посевной в он-лайн режиме рассказал Ерболат Бекшенов

В этом году в регионе посев планируется на площади 4,2 миллиона гектаров. Почти 3 из них – зерновые культуры, 955 тысяч гектаров – масличные. Это рапс, лён, подсолнечник.

Все аграрии обеспечены необходимым количеством семян, весь посевной материал прошел экспертизу. В наличии достаточные объемы и горюче-смазочных материалов.

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства СКО:

— Для проведения весенне-полевых работ в СКО государством выделено 68,9 тысяч льготного дизельного топлива. В начале марта стоимость была 186 тенге за литр, с 1 апреля по поручению президента, цена снижена. На сегодняшний день цена одного литра дизельного топлива составляет 165 тенге.

Предприниматели получают топливо от государства в соответствии с нормами расхода. Например, на 1000 гектаров — 18 литров. Что касается техники, то в посевной кампании 2020 года задействуют 13,6 тысяч тракторов и почти 18 тысяч сеялок. Не забывают и про обновление машинного парка.

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства СКО:

— В прошлом году мы приобрели порядка 1900 единиц техники на сумму 30 миллиардов тенге, в этом году у нас в планах приобрести более 2000 единиц техники на сумму 40 миллиардов тенге. На сегодняшнюю дату приобретено порядка 700 единиц техники на сумму 13,9 миллиардов тенге.

Что касается субсидирования, то для фермеров предусмотрено кредитование через «Казагро» и Агрокредитную корпорацию». На данный момент поступило 652 заявки на общую сумму 26,4 миллиардов тенге.

Айгерим Муканова