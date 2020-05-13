«Неиспользуемые земли заасфальтировать и сделать бесплатную парковку»

«Музей под открытым небом». Планы на район Подгоры и у градоначальника, и у акима области грандиозные. О концепции они рассказали журналистам во время объезда города.

Идея такова: прогулявшись по главной улице Петропавловска, жители и гости города могут свернуть на Потанина и оказаться в русской народной «сказке».

Рябины, липы и берёзы здесь уже высадили. Картину скоро дополнят фонари в старинном стиле. А изюминкой должна стать площадь перед храмом. Сейчас там частные дома.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Сейчас порядка 10 домов переговоры ведём. 7 домов согласны. С остальными переговоры продолжаем. Но план таков — сделать там большую площадь, чтобы люди могли отдыхать. А все наши гости смогли бы любоваться этим храмом.

А вот по улице Уалиханова снос будет грандиозным. Как и последующая застройка. Школа, детский сад и 10 многоэтажек появятся на месте частных домов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— 57 домов сносится. Вместо этого, строится 885 квартир. Это намного выгоднее.

Владельцы снесённых домов получат на выбор либо деньги, либо квартиры. Последнее -мечта для тех, кто десятилетиями жил в разваливающемся старом доме. Изменится и сама улица Уалиханова.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Сейчас проект в разработке. Планируем полноценное 4-полосное. Две туда и две обратно. Со всеми необходимыми коммуникациями. Освещение уже есть. Тротуар, зелёная зона.

Такое же благоустройство будет и на улице Крепостной. В порядок приведут 900 метров на участке от Жамбыла до Ауэзова.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Часть строений мы в прошлом году уже снесли. Часть продолжается. Специально для них мы уже восстанавливаем отдельное здание, отдельный дом недостроенный. Мы будем переселять всех туда. Средства есть. Порядка 300 млн.

После реконструкции Крепостная разгрузит многие магистрали города, в том числе и улицу Ауэзова, которая в часы пик очень загружена. Крепостная станет транзитной и свяжет сразу несколько микрорайонов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— И новая дорога будет для мкр Копай. Сейчас разрабатываем его проект. В конце этого, либо в начале следующего года мы начнём там снос. Наша задача за этот год проект изготовить всего мкр.

Удобный выход в центр города получат и жители «Береке». По нему вопросов, конечно, много. Узкие проезды, слабое озеленение, где-то нет освещения. Даже элементарно прогуляться негде. К горожанам прислушались.

Скоро на въезде в микрорайон появится долгожданное место для отдыха. Вот такой сквер поделён на 7 секторов. Спортивная, игровая, беговая, зона прогулки, чтения и даже амфитеатр — для проведения мероприятий. Много зелени и света. Не только днём, но и ночью.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— По мрк Береке планируем порядка 80 млн на освещение. От Ауэзова до Байболова улица тоже будет освещена. По тем годам, 3800 светильников было установлено, дало экономию почти 11 млн тенге.

Благоустройство — тема, волнующая многих. Во время пресс — тура в каждом дворе к акимам области и города обращались петропавловцы. Чаще всего с вопросом о парковках. Точнее — их отсутствии. Автомобили во дворах ставят как попало и где придётся. Но выход нашли. Под парковки отдадут неиспользуемые земли.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Мы по городу прорабатываем вариант, чтобы найти такие площадки, вернуть их. Для жителей делаем парковку, она будет полностью обустроена. Видеокамеры, освещение. Мы разгрузим придомовые территории.

Парковка будет бесплатной. Такие проекты в этом году реализуют минимум в 10 дворах. В большинстве уже ведутся работы. Вовсю она кипит и на жд вокзале. Используют по максимуму каждый день, пока нет пассажиров.

Сроки опережают. Уже ремонтируют выход на платформы. Будет не только тепло, но и удобно. Наряду с лестницей, появятся и лифты на 10 человек.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Люди с тяжелейшими сумками все эти годы поднимались. Потом спускаешься с чемоданами. Сколько неудобств?! Поэтому это очень хороший проект и важный для того, чтобы город был современным.

Внутри убрали всё ненужное и расширили пространство на треть. Полностью реконструкцию вокзала планируют завершить к концу года.

Айгерим Мукашева