Азат Мухамедьяров рассказал, как стал госслужащим

На государственную службу 28-летний Азат Мухамедьяров пришёл в 2013-м, сразу после окончания университета, тогда ему было 22. Отправной точкой в своей карьере считает участие в программе «Молодёжная практика».

Послужной список Азата начался с работы помощника юриста отдела занятости. Поднялся по 7 ступеням карьерной лестницы, сегодня он заместитель руководителя аппарата акима области. Должность ответственная. Отчеты, поручения: порой всё успеть сложно. Но это не пугает Азата. Свою работу любит.

Азат Мухамедьяров, заместитель руководителя аппарата акима СКО:

— Ни для кого не секрет, что сейчас главным для каждого гос.служащего является — служение народу. Исходя из данного принципа, нужно выстраивать свою деятельность. Госслужащий, в первую очередь должен быть дисциплинированным, честным, трудолюбивым. В сегодняшних реалиях на мой взгляд, ГС должен быть гибким к разным вызовам и меняющимся ситуациям.

Многие из этих качеств за 7 лет на госслужбе Азату пришлось в себе воспитать, и, конечно, не без поддержки коллег.

Азат Мухамедьяров, заместитель руководителя аппарата акима СКО:

— Сегодня в системе госслужбы работает большое количество энтузиастов, профессионалов своего дела, которые делятся не только профессиональными знаниями и навыками, но и делятся опытом жизни, дают дельные советы по многим вопросам.

Амбициозные, активные и молодые должны служить народу. В нашей области такой тенденции придерживаются. Из чуть более 4 тысяч госслужащих пятая часть — молодёжь до 29 лет.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства по делам госслужбы по СКО:

— По итогам первого квартала проведены конкурсы на замещение 400 вакантных должностей, хотелось бы отметить, более 3 части участников этого конкурса составила молодежь. В нашей области этот принцип активно реализуется благодаря внутренним конкурсам. Так, по итогам 1 квартала 74 % служащих местных исполнительных органов смогли продвинуться по карьерной лестнице.

По словам специалистов, с каждым годом в регионе идёт омоложение кадров. Средний возраст госслужащих сейчас 40 лет.

Анжелика Сычева