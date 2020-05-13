А.Хабибулин: В Петропавловске разрешено свободное передвижения для всех

Парки, скверы, набережные; излюбленные места наконец-то стали доступны для населения. Теперь каждый может спокойно прогуляться по городу, без справок и разрешений. Но, с обязательным соблюдением дистанции.

Двери для своих посетителей открыли музеи и библиотеки. Да и в целом по словам заместителя акима города Аскара Хабибулина, разрешено свободное передвижение.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— При въезде и выезде из города Петропавловска сохранена деятельность санитарно-карантинного контроля, проверка температур и общего состояния. То есть по области выезд из города свободен по территории области. За территорией области уже другой режим работы.

Дачные маршруты заработали в штатном режиме, бесплатный развоз отменили, также как и обязательные списки владельцев садовых участков. Запустили и общественный транспорт с режимом работы с 06:30 до 21:30.

Вышли из режима самоизоляции салоны красоты, непродовольственные магазины, их график теперь с 10 утра до 17 часов вечера. Многих волнует расписание работы супермаркетов и аптек.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Супермаркеты перешли в обычный режим работы, в котором работали до объявления ЧП. Также аптеки, которые работали круглосуточно, они сохраняют тот же режим работы.

Пока к работе не вернулись кафе, места развлечений и фитнес — залы. Также действует запрет на проведение масштабных семейных мероприятий с большим количеством гостей.

Айгерим Мукашева