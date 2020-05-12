Жители Якоря недовольны напором воды в селе

Так, склонившись над молодым деревцем, Альберту Мелояну приходится стоять очень долго. Полив участка, для мужчины настоящий квест, где без выносливости и терпения победу не одержать.

Он никогда не думал, что на старости лет будет просить воды. Если стакан с ней близкие всегда готовы подать, то на её напор, кажется, повлиять уже никто не сможет, — говорит житель Якоря.

Альберт Мелоян, житель с.Якоря, Кызылжарский район:

— Это ещё насос включённый, насос выключу, вообще, вода не идёт, не поступает, в трассе воды нет. У нас здесь в селе 4,5 тысяч человек живёт у каждого насос стоит. Три насоса поменял, каждый насос 45-48 тысяч стоит.

Без них не убрать, не постирать, не приготовить. А если дома есть маленькие дети? О «прелестях» сельской жизни без воды в доме хорошо знает Надежда Зырянова. Поход за живительной влагой с детьми и флягой для неё ежедневный ритуал, который нужно повторять несколько раз.

Сюда же приходят все, у кого напора в домах настолько не хватает, что вода просто не идёт. Но иногда и у колодца приходится «поколдовать», чтобы не вернуться, ни с чем.

Надежда Зырянова, жительница с.Якоря, Кызылжарский район:

— У нас веревка висит, ее берешь, сюда на ведро вешаешь и туда вниз опускаешь и вот направляешь этот шланг и держишь, пока ведро наберется. Ведро набралось, выливаешь во флягу.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Как выяснилось, проблемы с напором воды в Якоре есть далеко не везде. Стоило нам проехать буквально несколько улиц, как мы увидели совсем другую картину. Живительная влага в этой части села бьет ключом, если не фонтаном.

Павел Зель, житель с.Якоря, Кызылжарский район:

— Там очень большой напор, почему не знаю. Обращайтесь к акиму, а, что сделает аким, он только командует, может принимать какие-то решения, найти подрядчиков, чтобы кто-то разобрался с этой водой. Тут есть в деревне один человек, он приезжает в 9 утра включает воду и в 9 выключает.

А иногда по рассказам местных жителей выключает и на несколько часов раньше. Делает это директор товарищества «Кызылжар-ЖКХ» Каирбек Нуралин. Вот как он прокомментировал плохой напор воды в Якоре.

Каирбек Нуралин, директор ТОО «Кызылжар-ЖКХ»:

— Я работаю с убытками. В этом месяце я только 4 аварии устранил, апрель, май — 9 аварий. Это где-то 500-600 тысяч. Насосы выключать надо, у них через дом насосы, каждый себе выкачивает. Я со своей стороны и выезжаю, и говорю им объясняю.

Вот только позиция жителей Якоря и специалиста не сходятся. У каждой стороны есть свои причины, оставаться при своём мнении. Говоря о частых авариях, которые тоже доставляют сельчанам немало хлопот, их совсем скоро станет меньше.

Кайсар Амирин, руководитель отдела строительства, ЖКХ и пассажирского транспорта Кызылжарского района:

— Выделены денежные средства на ремонт внутри поселковых разводящих сетей в 8 населенных пунктах на общую сумму 51 млн тенге. В селе Якоре предусмотрены ремонтные работы методом санации на сумму 7,5 млн тенге. Проведены конкурсные процедуры, определен поставщик, уже в ближайшую неделю планируем начать данную работу.

В 2020-м в селе проведут текущий ремонт разводящих сетей. Полная их реконструкция, как рассказал специалист районного акимата, вошла в «список», так называемых, планов на перспективу.

Дарья Пышмынцева