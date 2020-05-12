В СК сохраняется спрос на средства индивидуальной защиты

11 мая в стране закончился режим ЧП. Североказахстанцы ощущают ослабление карантинных мер. Однако, в регионе санитарный и дезинфекционный режим сохраняется.

Врачи советуют жителям соблюдать меры предосторожности. В многолюдных местах соблюдать дистанцию, носить маски, а ещё пользоваться антисептиками. Дефицита этих средств защиты сейчас нет.

Североказахстанцы:

— Заходили в аптеки. Есть антисептики, маски. Купил их в аптеке. Цены нормальные, маски тоже не сильно дорогие

— Перчатки есть, маски есть. Антисептиком тоже пользуюсь. Я человек запасливый. Говорят, цены приемлемые.

В регионе, как и по всей стране, сохраняется спрос на средства индивидуальной защиты. В связи с этим в аптеках поддерживается неснижаемый запас масок и антисептиков. Также доступны перчатки.

Тамара Анохина, исполнительный директор ОЮЛ «СК Ассоциация фармацевтических организаций»:

— Ряд аптек доставляют товары на дом по заявкам граждан. Как показал мониторинг, ажиотажа нет, в аптеках запасы СИЗ стабильны. Снизился спрос населения на маски, вату, марлю, бинты, антисептики и противовирусные препараты.

Купить многоразовые защитные маски можно в любой аптеке или супермаркете. Проблем с поставкой нет, говорят фармацевты. Что касается одноразовых, то приобрести их жители могут в аптеках сети «Экология и медицина» по цене 118 тенге за 1 штуку.

На данный момент в области имеется запас в объёме более 12 тысяч масок и 18 тысяч антисептиков.

Тамара Анохина, исполнительный директор ОЮЛ «СК Ассоциация фармацевтических организаций»:

— В помощь населению о том, в каких аптеках и по какой цене можно приобрести эти средства, работает аптечная справка 138 и сайт «Фармгородок». Информацию можно получить через городской телефон или смартфон.

Цены на средства индивидуальной защиты, говорят специалисты, контролирует региональный штаб.

Абай Альжанов