Полицейские напоминают о правилах использования электросамокатов

Большинство людей воспринимает электросамокат как игрушку или развлечение. Между тем в Законе РК «О дорожном движении» прописано,что такой вид транспортного средства ввиду некоторых особенностей приравнивают к мопедам.

А это значит , что и пользоваться им можно с 16 летнего возраста. Кроме этого, владельцы электросамокатов должны строго соблюдать все правила дорожного движения.

Азамат Жамуков, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Согласно части 1 статьи 615 Кодекса РК об административных правонарушениях «Невыполнение пешеходами или иными участниками дорожного движения – водителями велосипедов, мопедов и приравненных к ним транспортных средств требований ПДД» влечет штраф в размере 2 месячных расчетных показателей.

Цель рейда — профилактика и информирование населения. Полицейские останавливали на улицах владельцев электросамокатов. Многие из них оказались ответственными участниками дорожного движения. Нашлись и те, кто правила соблюдает частично или вовсе не знает их.

В ходе рейда полицейские посетили и торговые точки, где реализуются электросамокаты. Продавцам порекомендовали напоминать покупателям, что не стоит приобретать этот вид транспорта для детей, не достигших 16 лет.

Анжелика Сычева