Казахстан: Экзаменов в выпускных классах в этом году не будет

Уже на следующей неделе у школьников с 1 по 10 классы начнутся СОЧи, а 11-классники напишут контрольные работы. А вот экзаменов в выпускных классах в этом году не будет. Итоговую оценку им выставят по результатам годовых оценок.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Выпускники 11 класса, являющиеся отличниками с 5 по 11 класс, получат аттестат «Алтын белгі». Одиннадцатиклассникам, отлично успевающим в 10 и 11 классах, выдается аттестат с отличием. В нашей области 151 претендент на знак «Алтын белгі» и 116 — на аттестат с отличием. Девятиклассники, у которых все оценки «отлично», получат аттестат с отличием. Таких у нас 263.

Долгожданные праздничные линейки по случаю последнего звонка в этом году отменили. Их проведут 3-4 июня только для учащихся выпускных классов. Там же им вручат аттестаты.

Обязательное условие – мероприятие должно пройти на открытом воздухе на территории школы, без гостей и с соблюдением санитарных норм. Ну а после этого начнется ЕНТ.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— На сегодняшний день в области 3275 выпускников 11 класса, подали заявления 2477 человек, это 75,2% от общего числа выпускников (2019 г. – 59,5%). Сроки июньского тестирования ориентировочно с 20 июня по 5 июля. Формат прежний.

В колледжах завершение учебного года тоже пройдет онлайн. Студенты будут сдавать экзамены с помощью платформ «Zoom» и «Sova».

Алена Хан