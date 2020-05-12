К.Токаев: все силы нужно бросить и на борьбу с COVID-19, и на выход из кризиса

По словам главы государства, на реализацию программы «Дорожная карта занятости» выделено около 1 триллиона тенге. Это немалые средства. Использовать их можно и для кредитования предпринимателей. Ведь, как известно, именно за счёт них растёт экономика страны.

Отдельного внимания требует микро- и малый бизнес. Поэтому Касым-Жомарт Токаев поручил предусмотреть специальные меры поддержки в рамках программы «Дорожная карта бизнеса». Государство оказало помощь в период режима ЧП и продолжит это делать после.

Елена Семидоцких, член ассоциации деловых женщин СКО:

— Деятельность моя заключается в реализации живых цветов и нам повезло мы успели реализовать их до начала карантина. Если бы остались, было бы сложно, и мы понесли убытки. Очень рады, что во время пандемии была оказана помощь предпринимателям в виде 42500, на своих работников я оформила, все получили вовремя.

Пандемия показала направления, по которым нужно работать. Одно из них образование. По словам главы государства, нужно в ускоренном темпе внедрять современные дистанционные технологии. А также пересмотреть содержание образовательных программ, сделать их доступными и интерактивными.

Подготавливать педагогов тоже нужно с учётом новых требований. Североказахстанские школьники, учителя, да и родители в заключительной учебной четверти успели убедиться в этом на личном опыте.

Евгений Бухонин, житель г. Петропавловска:

— В речи президента прозвучала очень важная мысль, что там, где остальные видят проблему, мы видим возможность для развития. То что мы все столкнулись с дистанционным обучением это дает шансы нашим детям. Безусловно, было тяжело всем, но элементарная логика подсказывает, что здоровье детей это не те вещи, с которыми стоит шутить.

А ещё необходимо повысить качество системы охраны здоровья, переоборудовать медучреждения и повышать компетентность медицинского персонала. Кроме того, усилить национальную санитарно-эпидемиологическую службу.

Есть вероятность того, что коронавирус — это не одноразовое явление, потому готовыми нужно быть ко всему. Важно не останавливаться на достигнутой работе и продолжать скрининг. Чем сейчас и занимаются в 3 городской поликлинике.

Марианна Нижегородова, заведующая ОМК 3 городской поликлиники:

— Сейчас в нашей поликлиники делаются ПЦР заборы на COVID-19 , нескольким категориям населения. Это больные с подозрением или заболевшие ОРВИ либо пневмонией, мед работники, помимо этого, нами были обследованы несколько крупных организаций.

В своем обращении президент поручил переосмыслить суть концепции электронного правительства, полностью вывести в режим онлайн-операции по получению консультаций, справок, подачи заявлений, а язык «egov» сделать простым и понятным для населения.

Алена Хан