К.Токаев поручил правительству запустить в РК новую ипотечную программу «5-10-20».

Получить заветные ключи от квартир в рамках «5-10-20» смогут госслужащие. Для того чтобы претендовать на новое жильё, им нужно встать в очередь и открыть вклад в «Жилстройсбербанке». Условия ипотеки просты: участники программы должны внести первоначальный взнос 10 процентов.

При этом срок кредита рассчитан на 20 лет с 5-процентной годовой ставкой. Цена за квадратный метр в этом году будет стоить 140 тысяч тенге. Сейчас в областном филиале «Жилстройбербанка» насчитывается 46,5 тысяч вкладчиков, из которых 7 тысяч — гослужащие.

Алмас Жапабаев, директор СКОФ АО «Жилстройсбербанк Казахстана»:

— На очереди 8 жилых домов, 7 из них строится в микрорайоне «Жас Оркен». На этот год планируется их сдача на 847 квартир. В этом году и на следующий год будут переходящие объекты. Это около 1150 квартир. Данная программа будет работать вместе с коммерческими застройщиками, то есть это первичное жилье. Ссудный портфель банка составляет 21,2 миллиарда тенге, а депозитный — 24,9.

Абай Альжанов