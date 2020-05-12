«Город должен расти ввысь». О планах по застройке Петропавловска рассказал К.Аксакалов

Город как на ладони. Такой вид открывается с 18 этажа самой высокой новостройки Петропавловска. Небоскрёб по меркам нашей области возвели в «Жас Оркене» за год. Привлекает в нём не только панорама из окна, но и цена.

Квадратный метр стоит 140 тысяч тенге по линии «ЖССБ» для очередников. Уже летом они отметят новоселье. Правда, шум стройки под их окнами не утихнет. По соседству возводят ещё две 18-этажки.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Посмотрим на отзывы людей. Послушаем жителей. Если эти проекты приживутся, можно будет ещё строить. Город должен расти ввысь. Чтобы более эффективно использовать городскую территорию.

Такая концепция только в нашей области. Другие регионы строят многоэтажки на свободных окраинах. Протягивают туда дороги и коммуникации… и, естественно, повышают тарифы для населения.

В нашей области выбрали другой путь. В этом году в Петропавловске появятся минимум 25 многоэтажек. Значительная часть — на месте снесённого частного сектора.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Вторая линия Парковая будет сноситься. Там будет строиться жильё. Аналогичные проекты. Вот здесь два квартала будут сноситься и будут 2 больших комплекса по 300 квартир. Расширится Парковая. Будет проезд.

Скучать жильцам не придётся. Под «боком» дворцы школьников и спорта, а в октябре, наконец, достроят казахский драматический театр.

Куралбек Атамуратов, руководитель управления культуры, архивов и документации СКО:

— Вход облицовывается гранитом. Декоративные колонны, ионический стиль, облицовка травертином. Витражи окон.

Не менее изысканно будет и внутри. Неоклассицизм с нотками востока. Но, даже не это, главное. Безупречная акустика — вот изюминка театра. Не стыдно будет пригласить звёзд мировой величины. Зазвучит и классическая музыка, — подчёркивает аким области.

Уже существующие храмы Мельпомены тоже не останутся без внимания. Театр имени Погодина капитальный ремонт не видел почти полвека. Дождался. В июле начнут работы. Поменяют инженерные сети. Изменится фасад и интерьер. За основу взяли Гжель — это вид русской народной росписи.

Болат Асербеков, художественный руководитель проекта:

— От неё оттолкнувшись, мы получили цвет и атмосферу этого театра. Думаю, будет смотреться очень интересно, свежо, оригинально. По крайней мере, похоже, не будет.

Театр начинается с вешалки. Когда проектировали русский драматический, выражение, видимо, поняли буквально. Гардероб — первое, что видят в этом театре ценители прекрасного. Оплошность исправят. От авторских дверей на входе до убранства зала. Каждый уголок будет оригинальным.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Люди должны получать эстетическое восприятие, ощущение красоты, особой атмосферы приобщения к прекрасному. Нет мелочей в театре.

Как и при строительстве школ. Ту, что возводят по улице Уалиханова, планируют сдать в следующем году. Подрядчики обещают много света и пространства внутри. А снаружи большой спортивный комплекс. Рассчитана школа на 900 мест.

Мурат Харсиев, учредитель ТОО «Курылыс-сервис СК»:

— Все материалы наши свои?

— Все абсолютно: плиты, окна, кирпич, газоблок. Всё местное. Только из Астаны ригеля.

Учащимся школа необходима. В сентябре впервые сядут за парты 9200 первоклашек. Растёт наплыв и в поликлиниках. О ней очень просили жители Береке. Долгожданная лечебница на 250 посещений появится здесь в конце года.

Она обойдётся в 2 млрд тенге. Полным ходом идут работы и над возведением многопрофильной больницы. Стройку не останавливали. Напротив, последние события в мире доказали, медицина должна быть в приоритете в каждой стране.

Айгерим Мукашева