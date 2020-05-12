13 мая в режиме «дежурных групп» заработают детские сады

Уже завтра детский сад «НурСАТ» сможет вновь распахнуть свои двери для малышей. А сегодня персонал дошкольного учреждения доделывает последние штрихи. Перед тем, как встречать ребят: обрабатывают полы, дверные ручки, мебель антисептическими средствами, проветривают помещения, проводят окварцевание.

Списки детей администрация «НурСАТа» сформировала еще несколько дней назад. С 13 мая сад будут посещать 150 мальчишек и девчонок. Это чуть меньше половины от общего количества.

Заукен Галимова, заведующая детским садом «Нұрсәт»:

— Функционировать будет 14 групп, в соответствии с алгоритмом. Все нормы соблюдены. Детский сад готов. Работать будем с завтрашнего числа всех с нетерпением ждем детей. В принципе, все мы будем группы открывать. Правда , количество до 15 человек в группе.

А еще каждый родитель в обязательном порядке должен предоставить справки об эпидемиологическом окружении от участкового педиатра. В противном случае находиться в детском саду их ребенок не сможет.

В целях профилактики каждое утро медперсонал дошкольного учреждения будет проверять у детей температуру. Нельзя теперь находиться внутри помещения и сопровождающим.

Сайран Испандьярова, заведующая сектором дошкольного воспитания и обучения отдела образования г.Петропавловска:

— В связи с этим, хотелось бы обратиться к родителям, не допускать для сопровождения детей до детского сада лиц старше 65 лет, беременных женщин, лиц, контактирующих с заболевшими. Алгоритм работы дежурных групп доведен до администрации. В каждом ДУ ответственный человек,который ответственен за эти мероприятия. Будет минимизировано общение детей между группами. По времени, как обычно, будем работать с 8 утра до 18:30.

Такой алгоритм действий сохранится и в дальнейшем. С 18 мая все дошкольные учреждения областного центра, а их чуть более 50, продолжают работать в прежнем режиме.

Анжелика Сычева