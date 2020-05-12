12 мая медсёстры и медбратья отмечают свой профессиональный праздник

Здравоохранение

21:35 12 Мая 2020

Самат Майданов в своей профессии уникум. В нашей стране только 3,5% — медбратья. Остальное медсёстры. Но это сухая статистика. Ведь медик — не имеет пола. Зато имеет в арсенале набор навыков, который спасает и будет спасать жизни.

Самат только в начале профессионального пути. В должности медбрата он всего год. Но работу уже успел полюбить всей душой. По-другому в медицине никак.

Самат Майданов, медбрат городской поликлиники №1:

— Моя мама работает в сфере медицины. Я с детства мечтал пойти по её стопам. Моя работа заключается в том, что давать различные направления, скрининговые обследования. 

А зачастую ещё и убеждать в необходимости обследований. Многие пациенты скринингами пренебрегают. Мол, зачем, чувствую  ведь себя на все 100. Здесь медперсонал становится воспитателем. А в тяжёлые для заболевших моменты они ещё и психологи, и группа поддержки.

В беде не бросят, с того света вытащат и на ноги поставят. В свой профессиональный праздник, впрочем, как и в любой другой день, медперсонал на посту. Не до отдыха сейчас и работникам инфекционного госпиталя. Они вот уже полтора месяца борются с невидимым врагом.

На поле битвы без медсестёр никуда. Будь то опасная инфекция или враг с оружием и на танке. Во времена Великой Отечественной, пока солдаты боролись за страну, медсестры боролись за солдат. Рискуя жизнью, выносили раненых.

Спасли тысячи людей. Да и в мирное время невозможно представить врача без верной напарницы под рукой. Но так было не всегда. Считается, что эта профессия появилась в 1854 году во время Крымской войны.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Флоренс Найтингейл. Эту женщину считают основоположницей сестринского дела. С помощницами она ухаживала за ранеными солдатами. За полгода их работы смертность в военных больницах снизилась с 40% до двух. 

Так профессия медсестры стала востребованной, а день рождения Флоренс Найнтингейл теперь считается праздником тех, кто выбрал этот непростой путь — помогать нуждающимся, спасать жизни, какая бы беда ни пришла на порог.

 

 

Айгерим Мукашева

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