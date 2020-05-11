Жители Рабочего поселка жалуются на состояние дорог

Примерно так говорит каждый житель улицы Целинной. По их словам, иногда им кажется, что они живут не в административном центре СК, который вроде как, должен быть примером, а в далеком забытом селе, где бездорожье и игнорирование обращений местных жителей — норма.

Вспомнить о том, что иногда все-таки бывает и по-другому, помогают соседние улицы. На них, по рассказам петропавловцев, живущих на Целинной, ямы щедро засыпают щебнем. Причем некоторые участки даже несколько лет подряд.

Тамара Фомина, жительница г.Петропавловска:

— Я дозвонилась предварительно, мне сказали, пишите заявление, выедет комиссия, обследует вашу улицу ,и примут меры. Я им по телефону сказала, вот наша соседняя улица в прошлом году была отсыпана, не могу поверить, что комиссия дала положительный результат, чтобы повторно отсыпать улицу Суворова. Когда транспорт городской не ходит, машины личной нет, каким образом я могу попасть и написать заявление, поднимайте наши заявления, у нас оно не одно.

Его писал здесь практически каждый, в том числе и Ляззат Абилова. Летом 2018-го у нее, а еще у других здешних жителей появилась надежда, что и на их улице наконец-то будет «праздник».

Ляззат Абилова, жительница г.Петропавловска:

— Когда будет возможность, сделаем, так мы поняли. В документе указали, что в план мы не вошли, и нас могут включить в него при выделении дополнительных средств. С момента этого обращения прошло два года, за это время ничего не изменилось.

В этом году изменится, заверили в городском акимате. На щебенование 33 улиц в Петропавловске в 2020-м из областной казны выделили порядка 300 млн тенге.

Вернемся к многострадальной Целинной, где на дороге нет живого места, так вот, она попала, скажем так, в резервную очередь. Давайте разберемся, что это означает.

Бахыт Ильясов, заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Петропавловска:

— В рамках экономии от конкурсов мы рассмотрим подсыпку нашего участка. На сегодняшний день где-то порядка 15 улиц, которые в этом перечне стоят дополнительно, которые к нам обратились. Согласно наших расчетов, порядка 15 улиц мы еще сможем охватить.

Чтобы привести в порядок дороги, на них понадобится сэкономленных 50 млн тенге. Остается надеяться, что этот план сработает и на еще одной улице в Рабочем поселке перестанут бояться непогоды.

Дарья Пышмынцева