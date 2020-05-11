Североказахстанцы отправили гуманитарный груз в Мактааральский район

Абай Альжанов, корреспондент:

— 1 мая в соседнем Узбекистане произошел крупный прорыв дамбы в Сардобинском водохранилище. Большая вода сносила все на своем пути. Деревни, пастбища, домашний скот. Бедствие не обошло стороной южную часть нашей страны, принеся, тем самым немало хлопот местным жителям.

Из-за наводнения в Мактааральском районе Туркестанской области пострадало свыше 1000 домов. Из 14 населенных пунктов пришлось эвакуировать 31 тысячу человек.

Чтобы справиться с последствиями наводнения, со всех уголков страны пострадавшим начали отправлять гуманитарную помощь. Многие регионы уже оказали поддержку соотечественникам. Не остался в стороне и СК.

Кемел Оспанов, руководитель управления внутренней политики СКО:

— Мы, казахстанцы, никогда в беде друг друга не оставляли. Мы сегодня оказываем помощь мактааралцам. Им желаю крепкого здоровья, духа. Хочу сказать всем, кто оказал им гуманитарную помощь, спасибо.

Картофель, мука, макароны. Неравнодушные североказахстанцы собрали более 20 тонн продуктов первой необходимости.

Берик Альжанов, руководитель управления ветеринарии СКО:

— Дорога займет порядка 2 суток. Расстояние от Петропавловска до Атакента- 2300 километров. При хорошем раскладе планируем быть там уже послезавтра.

Абай Альжанов