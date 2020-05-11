Полицейские чествовали 100-летнего ветерана ВОв

Во дворе дома, где живет фронтовик Никита Семенов, полицейские организовали праздник. Здесь собрались творческие коллективы, соседи по дому и просто случайные прохожие. Вышел во двор и сам ветеран. Слова благодарности, цветы и подарки — в его честь.

Никиту Герасимовича Семёнова призвали в армию в 1940 году из города Свердловска. В составе полка НКВД он принимал участие в обороне Москвы, сражался со снайперской винтовкой за освобождение Западной Украины, Беларуси. 9 мая 1945 года встретил в Эстонии.

Награждён медалями «За отвагу», «За оборону Москвы» и многими другими. В конце 40-х приехал в Казахстан, который стал для него родным. Поступил на службу в Астраханский райотдел милиции Целиноградской области. В органах внутренних дел прослужил более 20 лет.

Руководил паспортным столом. На заслуженный отдых вышел в звании капитана. В честь 100-летнего юбилея ветерана солисты духового оркестра и вокальной группы департамента полиции подготовили праздничный концерт.

Присоединились к ним и другие творческие коллективы, не остались в стороне и активистки «Ассоциации деловых женщин». Со сцены звучали песни фронтовых и послевоенных лет. Яркая творческая программа под открытым небом вызвала немало эмоций у всех, кто пришёл сюда.

Асия Акина, жительница г.Петропавловска:

— Меня переполняют эмоции, весь наш двор получил заряд позитива. Вы нам дали настрой, что жизнь продолжается и победа будет на всех фронтах. Для этого человека важно внимание, а не материальное благо. Вы дали ему позитива на долгие годы.

Домой фронтовика проводили по «живому коридору» под бурные овации. В дни празднования 75-летия Победы не остались без внимания и другие ветераны, служившие в органах внутренних дел СКО. 8 мая стражи порядка побывали в гостях у Григория Красильникова и Ивана Шиппа.

Айгерим Муканова