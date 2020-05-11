Конкурс акынов состоялся в Петропавловске

Онлайн-состязание акынов проходило в фейсбуке в два этапа. На первом — творческие номера конкурсантов оценивало жюри. По результатам лишь 8 человек, набравшие максимальное количество баллов, оказались в финале.

Среди счастливчиков, оказавшихся в финале, и шеф-редактор газеты «Qyzyljar nury» Нургуль Окашева. На суд жюри девушка представила монолог о воинах ВОВ. Трогательное произведение помогло Нургуль набрать максимальное количество баллов и завоевать сердца не только судейской коллегии, но и зрителей.

Она заняла 1 место и получила сертификат на сумму 80 тысяч тенге. Гран-при достался руководителю клуба «Жас қаламгер» Аманжолу Загыпару. На конкурсе акынов он представил два стихотворения собственного сочинения. И получил сертификат в 100 тысяч тенге.

Всего в творческом состязании приняли участие порядка 20 человек.

Аманжол Загыпар, руководитель клуба «Жас қаламгер»:

— Первое стихотворение , которое я представил называется «Великая победа-победа матерей. Очень тяжелое произведение. О непростой доле тех, матерей, кто в годы войны отправил своих сыновей на фронт. Признаюсь, честно, писать мне было его очень нелегко. Каждая строчка с болью в сердце. Второе стихотворение «Единство наций». Для нынешнего времени оно очень актуально.

Анжелика Сычева