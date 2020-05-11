Еще 2 новых случая заражения COVID-19 зафиксированы в СКО

COVID-19: Казахстан

21:15 11 Мая 2020

Известно, что инфицированные — наши соотечественники. Молодые люди 23-х и 19-ти лет прибыли в Северный Казахстан из Тюмени через пост «Жана-жол» Мамлютского района. Сразу по приезде их обследовали на СОVID-19 и изолировали в карантинный стационар города Мамлютки.

После получения анализов их переведут в инфекционное отделение первой городской больницы. По состоянию на 12 часов 11 мая в инфекционном отделении проходят лечение 6 человек, еще 31 находятся в провизорном стационаре , 61 — в карантинном и 434 на домашнем карантине.

 

 

Анжелика Сычева

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