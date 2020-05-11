ДЧС: В регионе наблюдается высокая пожарная опасность

ДЧС

20:59 11 Мая 2020

Одно из них случилось 10 мая возле села Полтавки района Магжана Жумабаева. Из-за возгорания сухостоя пострадал участок площадью 12 гектаров. Пожар огнеборцам удалось потушить тем же днем. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Угрозы ближайшим населенным пунктам сейчас тоже нет. Причина возгорания устанавливается. В целях выявления неконтролируемых отжигов ежедневно ЧС-ники отправляются в рейды. За последнюю неделю они провели 18 таких проверок.

К административной ответственности привлекли 12 североказахстанцев. Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдения техники безопасности при обращении с огнем.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— За прошедшую неделю в области произошло 16 пожаров, 60 возгораний. Эвакуировано 25 человек, из них 5 -дети. На сегодняшний день не прекращаются степные возгорания. Наблюдается увеличение степных возгораний на 46 %. На сегодняшний день у нас зарегистрировано порядка 13 лесных пожаров. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось. Это связано с тем, что у нас в области не прекращаются бесконтрольные отжиги, особенно в период сильного ветра. Поэтому осложняется тушение этих пожаров.

 

 

Абай Альжанов

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