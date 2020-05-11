9 Мая артисты ГДК устроили настоящий праздник во дворах Петропавловска

Уютно, тепло, трогательно. Это первые три слова, которые приходят на ум после таких кадров. После них же понимаешь, чтобы создать праздник и сказать «спасибо» тем, кто подарил нам мир и свободу, не нужны большие сцены и десятки артистов на городских площадях.

Ощущение праздника, любовь и уважение к ветеранам Великой Отечественной живет в каждом из нас.

Аскар Жаменов, директор городского дома культуры:

— Совместно с нашими ветеранскими организациями участники таджикско-афганских боевых действий, воины-афганцы пришли поддержать нашего ветерана, поздравить с Великой Победой.

Приблизительно 100 тысяч североказахстанцев сражались на фронтах Второй мировой. В Петропавловске сегодня живут больше 30 свидетелей тех событий.

В свои 97 их хорошо помнит, рассказывает детям, внукам и правнукам ветеран Великой Отечественной Садикан Казбаев. За выступлениями он наблюдал с балкона в окружении семьи, от начала и до конца, махал рукой артистам и соседям.

Аскар Казбаев, сын ветерана ВОв:

— Его фронтовой путь начался именно с освобождения Харькова. Дальше было освобождение Украины, Кишенев, Венгрия, Румыния, Чехословакия. Там он и встретил День Победы. После небольшой передышки их перекинули на восточный фронт на борьбу с японскими милитаристскими группировками. Там он встретил еще раз Победу.

Портреты героев в окнах, в руках, в памяти. С каждым годом солдат Победы становится все меньше. Память о них навсегда останется в сердцах близких.

Петропавловцы:

— Из моих родственников на войне был мой дядя, папин брат. Он погиб. Мы победили, мы выгнали эту нечисть с нашей земли.

— Главное, помнить участников войны — это важно. Мы им очень благодарны, что мы есть, наши дети есть, что наши дети и правнуки.

9 Мая артисты городского дома культуры выступили в 8-ми дворах Петропавловска. В каждом из них звучали военные песни, горожане танцевали вальс и кричали ветеранам троекратное «Ура!».

Дарья Пышмынцева