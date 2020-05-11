11 мая — день отмены режима ЧП. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «С сегодняшнего дня по стране будет открыта часть магазинов, возобновится деятельность салонов красоты, образовательных центров и других объектов. Будут открыты парки. Возобновляется работа пассажирских авиаперевозок. Ранее было открыто 6 аэропортов. Теперь к ним присоединятся ещё 7. Многие ограничения сняты. Однако, следует строго соблюдать меры предосторожности в повседневной жизни»

И сколько ещё продлятся карантинные меры в регионах — неизвестно. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждой отдельной области. Но одно уже точно ясно — COVID-19 значительно повлияет на мировую экономику, в том числе и казахстанскую. В своем выступлении глава государства подробно остановился на приоритетах развития в период кризиса и после него.

1. Повышение самодостаточности казахстанской экономики

2. Реализация программы «Дорожная карта занятости»

3. Строительство доступного жилья

4. Проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода.

5. Поддержка национального бизнеса

6. Перейти на прямую работу с каждым держателем иностранного капитала.

7. Признать введение режима ЧП форс-мажорным обстоятельством для секторов экономики, наиболее пострадавших от введения чрезвычайного положения.

Касым-Жомарт Токаев в первую очередь отметил, что продовольственная безопасность — это ключевой элемент безопасности страны в целом. Поэтому государство продолжит оказывать максимальную поддержку аграриям. Сейчас в Казахстане порядка 1 миллиона 700 тысяч личных подсобных хозяйств.

Только вот их продукция не реализуется официально через торговые объекты и не поступает на перерабатывающие предприятия. По этому правительству и НПП «Атамекен» поручено совместно запустить в нескольких регионах пилотный проект по развитию кооперационной цепочки на селе «от поля до прилавка». А к середине 2021 -го года разработать полноценную программу.

Бахытжан Самиева, председатель Альянса женских сил СКО:

— Речь идет о МСБ. Его надо выводить на открытые рубежи. В селе производится много продуктов питания: масло, яйцо, сметана и т.д., но это все реализуется не на государственном уровне. Это как закрытый бизнес. Его будут делать открытым. И сельчане, и самозанятые будут защищены.

Также хорошим стимулом развития экономики и фактором социальной поддержки должно стать строительство доступного жилья. Для этого президент поручил запустить новый проект по обеспечению кредитным жильем «5-10-20». На эти цели в рамках антикризисных средств направят 390 млрд. тенге.

А еще до конца года правительству нужно создать полноценный институт развития и поддержки – «Отбасы банк», который будет централизовано осуществлять учет, постановку и распределение жилья. Такие инициативы главы государства североказахстанцы поддерживают.

Владимир Витченко, председатель ОО «Кёкушинкай каратэ»:

— Программа «5-10-20» хорошо зашла в наш регион. Многие люди воспользовались. В районе «Жас Оркен» построили много домов, и люди спокойно воспользовались госпрограммой, зашли в собственное жилье. Под маленький процент выплаты в течение 25 лет. Думаю, что есть необходимость дальше продолжать работать по ней.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что сейчас самое время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога. Смысл в том, что для граждан с невысоким доходом он станет меньше, но возрастет для высокооплачиваемых работников. В развитых странах это давно действующая практика.

Динмухаммед Шайкин, заведующий кафедрой экономики и учета СКГУ им. М. Козыбаева:

— Президент говорит о внедрении прогрессивной шкалы налогообложения по индивидуальному подоходному налогу. Это направлено на обеспечение социальной справедливости, которая должна присутствовать в нашем обществе, в нашем экономическом обществе.

Что касается рыночной экономики, то в таких условиях временно потерять работу может каждый. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству максимально упростить регистрацию на бирже труда, сократить процедуры, время получения статуса безработного и соответствующего пособия.

Ослабят, отменят или пока оставят без изменений. Сейчас все североказахстанцы задаются одним вопросом. Что будет с карантином? Об этом заместитель главы региона Руслан Алишев расскажет сегодня на брифинге.