Специальный выпуск ко Дню защитника Отечества

В Петропавловске в спецсборах военнообязанных приняли участие 39 североказахстанцев

О том, что в Казахстане начался призыв военнообязанных на специальные сборы Максим Кунгель узнал через СМИ. И уже на следующий день изъявил желание вступить в ряды добровольцев. С введением в стране режима чрезвычайного положения, как и многие казахстанцы, временно остался без работы. Но сидеть без дела Максим не привык.

Максим Кунгель, военнослужащий сводной роты бригады территориальной обороны СКО:

— Мы занимаемся обработкой города. Обрабатывали более 200 домов. Люди реагировали хорошо: кто-то звал на чай, кто-то кричал спасибо, в общем, благодарности было уйма.

Вызвался помочь в трудное для всей страны время и Наурызбай Касымов. Долг родине парень отдал ещё два года назад. И вот снова в строю.

Наурызбай Касымов, военнослужащий сводной роты бригады территориальной обороны СКО:

Остаться в стороне я просто не мог. Сомнений в том, что буду участвовать в сборах, не было. Это наш общий долг. Ведь только если мы вместе, пандемия нам не страшна. Я очень люблю свою страну, свой родной город. И мне кажется, это самое минимальное, что мы могли сделать. Ничего сложного в нашей работе не было. Особенно мотивируют добрые, благодарные люди. С такими хочется делать больше и больше.

Всего в нашей области на специальные сборы призвали 39 военнообязанных. В большинстве своём, это те, кто уже служил в армии и те, кто окончил военно-техническую школу. В течение 20 дней ребята занимались дезинфекцией улиц областного центра.

Даулет Толыбай, помощник акима СКО по вопросам военной безопасности и обороны:

— В нашей области с 14 апреля по 3 мая,в нашей области были проведены сборы военнообязанных. За 20 дней сборов продезинфицировали более 3000 тысяч объектов. Это остановки, детские площадки, подъезды.

Участникам сборов вручили благодарственные письма от имени главы региона и денежное вознаграждение в размере 42500 тенге. Оценили труд ребят и жители города.

Людмила Лысенко, жительница г.Петропавловска:

— От всей жителей двора, наших домов выражаем благодарность тем ребятам, которые приняли участие в дезинфекции жилого двора. подъездов, это очень хорошее дело. Они здорово помогли. За ту работу, которую они проделали, мы им очень благодарны.

Анжелика Сычева

Герои в погонах

Вытащили из огня, спасли утопающего, предотвратили убийство или ограбление. Новости об отваге полицейских мы видим и слышим каждый день. Но есть то, что остаётся за кадром. А именно, сложная и порой очень опасная служба.

Она со временем становится образом жизни, говорит Азат Зейнолов. В органах он 6 лет. Последние три года патрулирует улицы областного центра. Любое ЧП, они с напарником уже на месте. Так было и прошлым летом. Поступил вызов. В подвале гаража двое мужчин, оба без сознания.

Азат Зейнолов, старший инспектор службы батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— От этого погреба исходил сильный запах бензина. Люди были без сознания. Мы нашли маску в гараже. Напарник дал верёвку. Я спустился. Привязал первого человека. Старался не дышать. Запах был резким и опасным для здоровья.

Секунды промедления и полицейский мог остаться внизу с пострадавшими. Спасательную операцию проводили быстро. Обоих мужчин вытащили. Героем Азат себя не считает. О происшествии даже близким не рассказал.

Азат Зейнолов, старший инспектор службы батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— Но я в основном не говорю, что у нас в работе такие ситуации бывают. Но они из СМИ узнают. Потом говорят, зачем, опасно же. Но это наша работа. Когда вопрос о жизни и здоровье граждан, уже не будешь думать об опасности.

А она поджидает на каждом шагу. Никогда не знаешь, как поведёт себя преступник, за которым гонятся, или домашний агрессор. Преподносят сюрпризы и подвыпившие. Садятся за руль, несутся на красный, подвергают опасности окружающих и себя.

Толкает алкоголь и на самые отчаянные поступки. Мужчина хотел спрыгнуть с моста. На место выехали Азат Зейнолов и его напарник Бауыржан Жаров. В это время случайный прохожий уже удерживал подвыпившего мужчину.

Бауыржан Жаров, старший инспектор службы батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— Мы незамедлительно выбежали из машины. Я встал с правого бока, мой напарник Азат с левого. Схватили. Мой напарник перелез через ограждение, чтобы поднять.

52-летнего североказахстанца спасли. Хеппи-энд. А полицейские отправились дальше патрулировать улицы. Этим стражи порядка занимаются и в выходные, и в праздники.

Бауыржан Жаров, старший инспектор службы батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— Когда выезжаем на вызовы, думаем, как бы ни с кем ничего не случилось. Стараемся всё делать аккуратно, в кратчайшие сроки, чтобы никто не пострадал. Конечно, бывает страшно, но кто-то должен это делать. Времени бояться нет, приходится действовать.

Непросто носить форму, а быть полицейским. Быть им 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вставать по тревоге, сколько бы времени ни было на часах. Ставить в приоритет жизнь и здоровье другого человека. Не проходить мимо того, кто нуждается в помощи. Даже если выходной и ты без погон. Именно они носят гордое звание «страж порядка» и «защитник Отечества».

Айгерим Мукашева

В областном краеведческом музее хранится более 30 военных экспонатов

22 июня 41-го. Фашистская Германия без объявления войны вступает на территорию Советского Союза. Начался самый кровопролитный военный конфликт в истории человечества. Тотчас прервалась мирная жизнь миллионов советских граждан.

Чтобы встать на защиту Родины и дать отпор захватчикам, многим жителям ничего ни оставалось, как взять в руки оружие. И, надо сказать, в первые месяцы нашим солдатам приходилось использовать технически устаревшее снаряжение. Одним из них была винтовка Мосина, которую приняли на вооружение еще в 1891-м году.

Вера Андреева, специалист областного краеведческого музея:

— Использовалась она как в годы 1 Мировой войны, так и в годы 2 Мировой. Это безотказное оружие. С этой винтовки можно сделать 5 одиночных выстрелов. Нужно сказать, что по сравнению с немецким оружием, винтовка Мосина сильно уступала.

Поэтому склонить чашу весов и восстановить равновесие в гонке вооружений советская армия рассчитывала с помощью пистолета-пулемета Шпагина. Его, к слову, разработали в первый год Великой Отечественной.

Абай Альжанов, корреспондент:

— ППШ, или как его любили называть советские солдаты, «папаша». Пистолет-пулемет Шпагина в массовое производство выпустили в 41-м, и он сразу завоевал высокую популярность среди военных. Секрет успеха этого оружия в его простоте, скорострельности, стрельбе очередями и высокой точности. Можно смело заявить, «папаша» заслуженно стал символом солдата-победителя.

В боях с фашистами был широко распространен и пистолет-пулемет Судаева. Его создали в 43-м, за 2 года до победоносного триумфа. За это время выпустили более полумиллиона экземпляров.

За небольшой вес, а это 3,5 килограмма, ППС нередко признавали лучшим стрелковым помощником. Стоит упомянуть и о пулемете Дегтярева. Именно этот вид боевого оружия стал одним из первых образцов, созданных в СССР.

Вера Андреева, специалист областного краеведческого музея:

— Это оружие было разработано в 30-х годах XX века. Здесь впервые был применен перфорированный кожух. Также, оружие снабжено пламягасителем. Конечно же, имеется дисковый магазин с достаточным количеством патрон. С этого оружия можно было сбить низколетящий самолет. Весит он много- 15 килограммов.

А еще в коллекции областного краеведческого музея хранится наградной немецкий пистолет Маузера. Вручали его за успешные спецоперации отличившимся советским солдатам. Всего в музее представлено более 30 экземпляров стрелкового оружия, есть и военная амуниция. Все это использовалось солдатами в годы Второй мировой войны.

Абай Альжанов