Специальный выпуск ко Дню защитника Отечества

О том, что в Казахстане начался призыв военнообязанных на специальные сборы Максим Кунгель узнал через СМИ. И уже на следующий день изъявил желание вступить в ряды добровольцев. С введением в стране режима чрезвычайного положения, как и многие казахстанцы, временно остался без работы. Но сидеть без дела Максим не привык.
Максим Кунгель, военнослужащий сводной роты бригады территориальной обороны СКО:
— Мы занимаемся обработкой города. Обрабатывали более 200 домов. Люди реагировали хорошо: кто-то звал на чай, кто-то кричал спасибо, в общем, благодарности было уйма.
Вызвался помочь в трудное для всей страны время и Наурызбай Касымов. Долг родине парень отдал ещё два года назад. И вот снова в строю.
Наурызбай Касымов, военнослужащий сводной роты бригады территориальной обороны СКО:
Остаться в стороне я просто не мог. Сомнений в том, что буду участвовать в сборах, не было. Это наш общий долг. Ведь только если мы вместе, пандемия нам не страшна. Я очень люблю свою страну, свой родной город. И мне кажется, это самое минимальное, что мы могли сделать. Ничего сложного в нашей работе не было. Особенно мотивируют добрые, благодарные люди. С такими хочется делать больше и больше.
Всего в нашей области на специальные сборы призвали 39 военнообязанных. В большинстве своём, это те, кто уже служил в армии и те, кто окончил военно-техническую школу. В течение 20 дней ребята занимались дезинфекцией улиц областного центра.
Даулет Толыбай, помощник акима СКО по вопросам военной безопасности и обороны:
— В нашей области с 14 апреля по 3 мая,в нашей области были проведены сборы военнообязанных. За 20 дней сборов продезинфицировали более 3000 тысяч объектов. Это остановки, детские площадки, подъезды.
Участникам сборов вручили благодарственные письма от имени главы региона и денежное вознаграждение в размере 42500 тенге. Оценили труд ребят и жители города.
Людмила Лысенко, жительница г.Петропавловска:
— От всей жителей двора, наших домов выражаем благодарность тем ребятам, которые приняли участие в дезинфекции жилого двора. подъездов, это очень хорошее дело. Они здорово помогли. За ту работу, которую они проделали, мы им очень благодарны.
Анжелика Сычева
Вытащили из огня, спасли утопающего, предотвратили убийство или ограбление. Новости об отваге полицейских мы видим и слышим каждый день. Но есть то, что остаётся за кадром. А именно, сложная и порой очень опасная служба.
Она со временем становится образом жизни, говорит Азат Зейнолов. В органах он 6 лет. Последние три года патрулирует улицы областного центра. Любое ЧП, они с напарником уже на месте. Так было и прошлым летом. Поступил вызов. В подвале гаража двое мужчин, оба без сознания.
Азат Зейнолов, старший инспектор службы батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:
— От этого погреба исходил сильный запах бензина. Люди были без сознания. Мы нашли маску в гараже. Напарник дал верёвку. Я спустился. Привязал первого человека. Старался не дышать. Запах был резким и опасным для здоровья.
Секунды промедления и полицейский мог остаться внизу с пострадавшими. Спасательную операцию проводили быстро. Обоих мужчин вытащили. Героем Азат себя не считает. О происшествии даже близким не рассказал.
Азат Зейнолов, старший инспектор службы батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:
— Но я в основном не говорю, что у нас в работе такие ситуации бывают. Но они из СМИ узнают. Потом говорят, зачем, опасно же. Но это наша работа. Когда вопрос о жизни и здоровье граждан, уже не будешь думать об опасности.
А она поджидает на каждом шагу. Никогда не знаешь, как поведёт себя преступник, за которым гонятся, или домашний агрессор. Преподносят сюрпризы и подвыпившие. Садятся за руль, несутся на красный, подвергают опасности окружающих и себя.
Толкает алкоголь и на самые отчаянные поступки. Мужчина хотел спрыгнуть с моста. На место выехали Азат Зейнолов и его напарник Бауыржан Жаров. В это время случайный прохожий уже удерживал подвыпившего мужчину.
Бауыржан Жаров, старший инспектор службы батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:
— Мы незамедлительно выбежали из машины. Я встал с правого бока, мой напарник Азат с левого. Схватили. Мой напарник перелез через ограждение, чтобы поднять.
52-летнего североказахстанца спасли. Хеппи-энд. А полицейские отправились дальше патрулировать улицы. Этим стражи порядка занимаются и в выходные, и в праздники.
Бауыржан Жаров, старший инспектор службы батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:
— Когда выезжаем на вызовы, думаем, как бы ни с кем ничего не случилось. Стараемся всё делать аккуратно, в кратчайшие сроки, чтобы никто не пострадал. Конечно, бывает страшно, но кто-то должен это делать. Времени бояться нет, приходится действовать.
Непросто носить форму, а быть полицейским. Быть им 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вставать по тревоге, сколько бы времени ни было на часах. Ставить в приоритет жизнь и здоровье другого человека. Не проходить мимо того, кто нуждается в помощи. Даже если выходной и ты без погон. Именно они носят гордое звание «страж порядка» и «защитник Отечества».
Айгерим Мукашева
22 июня 41-го. Фашистская Германия без объявления войны вступает на территорию Советского Союза. Начался самый кровопролитный военный конфликт в истории человечества. Тотчас прервалась мирная жизнь миллионов советских граждан.
Чтобы встать на защиту Родины и дать отпор захватчикам, многим жителям ничего ни оставалось, как взять в руки оружие. И, надо сказать, в первые месяцы нашим солдатам приходилось использовать технически устаревшее снаряжение. Одним из них была винтовка Мосина, которую приняли на вооружение еще в 1891-м году.
Вера Андреева, специалист областного краеведческого музея:
— Использовалась она как в годы 1 Мировой войны, так и в годы 2 Мировой. Это безотказное оружие. С этой винтовки можно сделать 5 одиночных выстрелов. Нужно сказать, что по сравнению с немецким оружием, винтовка Мосина сильно уступала.
Поэтому склонить чашу весов и восстановить равновесие в гонке вооружений советская армия рассчитывала с помощью пистолета-пулемета Шпагина. Его, к слову, разработали в первый год Великой Отечественной.
Абай Альжанов, корреспондент:
— ППШ, или как его любили называть советские солдаты, «папаша». Пистолет-пулемет Шпагина в массовое производство выпустили в 41-м, и он сразу завоевал высокую популярность среди военных. Секрет успеха этого оружия в его простоте, скорострельности, стрельбе очередями и высокой точности. Можно смело заявить, «папаша» заслуженно стал символом солдата-победителя.
В боях с фашистами был широко распространен и пистолет-пулемет Судаева. Его создали в 43-м, за 2 года до победоносного триумфа. За это время выпустили более полумиллиона экземпляров.
За небольшой вес, а это 3,5 килограмма, ППС нередко признавали лучшим стрелковым помощником. Стоит упомянуть и о пулемете Дегтярева. Именно этот вид боевого оружия стал одним из первых образцов, созданных в СССР.
Вера Андреева, специалист областного краеведческого музея:
— Это оружие было разработано в 30-х годах XX века. Здесь впервые был применен перфорированный кожух. Также, оружие снабжено пламягасителем. Конечно же, имеется дисковый магазин с достаточным количеством патрон. С этого оружия можно было сбить низколетящий самолет. Весит он много- 15 килограммов.
А еще в коллекции областного краеведческого музея хранится наградной немецкий пистолет Маузера. Вручали его за успешные спецоперации отличившимся советским солдатам. Всего в музее представлено более 30 экземпляров стрелкового оружия, есть и военная амуниция. Все это использовалось солдатами в годы Второй мировой войны.
Абай Альжанов