Вместо парада — культурная он-лайн программа

Новости МТРК

22:02 6 Мая 2020

День Победы уже трудно представить без «Бессмертного полка». Традиционная акция пройдет и в этом году, но только в онлайн-режиме. В социальных сетях всё чаще можно встретить портреты и биографии фронтовиков. Рассказать о герое своей семьи может каждый казахстанец.

Кемел Оспанов, руководитель управления внутренней политики СКО:

— В онлайн-акции «Бессмертный полк» включены пять жителей региона:это Герой Советского Союза — Жалел Кизатов, также те, кто был представлен, но по разным причинам не получили звания героя Советского союза — Ульфат Дюсенов, Шабай Рамазанов, Байзулла Тасибаев, Хайрутдин Каббасов и Кабжат Токбергенов.

Режим ЧП не должен сказаться на настроении североказахстанцев в этот знаменательный День. Концерты, праздничные передачи и интервью с ветеранами и их потомками будут транслироваться на областных телеканалах. Большую культурную программу можно посмотреть и в соцсетях.

С 21 апреля там запустили цикл онлайн-посвящений «Вам герои, Великой Отечественной войны !», трансляции проходят на странице областной филармонии. Актеры театров подготовили онлайн-спектакли «Из дневников солдата». В общем, скучать в праздничные дни точно никому не придётся.

Куралбек Атамуратов, руководитель управления культуры, архивов и документации СКО:

— 6 мая на местных телеканалах будет показан видеорассказ «Свидетели бессмертной славы» об оружии советских солдат в годы войны. Музейным комплексом «Резиденция Абылай хана» подготовлена онлайн-выставка «Ер есiмi, ел есiнде».

 

 

Айгерим Муканова

Читайте также

Когда можно будет поехать на дачу
В СКО на 17 апреля соцвыплаты назначили 69 тысячам человек
Кто имеет право на социальную выплату в размере 42500 тенге
Работа по реализации интерактивной карты открытых бюджетов — активна
К.Токаев: Коррупцию как социальное зло нужно искоренять
Дачники обсуждают в соцсетях неудобство времени для поездок на свои участки
Президент Казахстана поставил перед минздравом ряд задач
Стартовала республиканская акция «Бiз бiргемiз»
Поздравления с 1 мая. Спортсмены
Студенты СКГУ шьют многоразовые маски
28 апреля после выступления К.Токаева, в СК начался 1-й этап ослабления карантина
Меры поддержки бизнеса в кризисный период