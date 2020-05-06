Вместо парада — культурная он-лайн программа

День Победы уже трудно представить без «Бессмертного полка». Традиционная акция пройдет и в этом году, но только в онлайн-режиме. В социальных сетях всё чаще можно встретить портреты и биографии фронтовиков. Рассказать о герое своей семьи может каждый казахстанец.

Кемел Оспанов, руководитель управления внутренней политики СКО:

— В онлайн-акции «Бессмертный полк» включены пять жителей региона:это Герой Советского Союза — Жалел Кизатов, также те, кто был представлен, но по разным причинам не получили звания героя Советского союза — Ульфат Дюсенов, Шабай Рамазанов, Байзулла Тасибаев, Хайрутдин Каббасов и Кабжат Токбергенов.

Режим ЧП не должен сказаться на настроении североказахстанцев в этот знаменательный День. Концерты, праздничные передачи и интервью с ветеранами и их потомками будут транслироваться на областных телеканалах. Большую культурную программу можно посмотреть и в соцсетях.

С 21 апреля там запустили цикл онлайн-посвящений «Вам герои, Великой Отечественной войны !», трансляции проходят на странице областной филармонии. Актеры театров подготовили онлайн-спектакли «Из дневников солдата». В общем, скучать в праздничные дни точно никому не придётся.

Куралбек Атамуратов, руководитель управления культуры, архивов и документации СКО:

— 6 мая на местных телеканалах будет показан видеорассказ «Свидетели бессмертной славы» об оружии советских солдат в годы войны. Музейным комплексом «Резиденция Абылай хана» подготовлена онлайн-выставка «Ер есiмi, ел есiнде».

Айгерим Муканова