Вечер воспоминаний организовали дома в семье Кулибековых

В ряды советской армии Кабдрашита Кулибекова призвали в 1939 году из далекого аула Бирлик ныне Есильского района. Тогда ему было всего 23. Служил в 187-й артиллерийской бригаде. Одно из первых и серьёзных сражений было под городом Ленинградом.

За мужество и стойкость в борьбе с фашистской Германией фронтовик был награжден орденом «Красной звезды» и отмечен благодарственным письмом Сталина.

Тимур Кулибеков, внук ветерана Великой Отечественной войны К.Кулибекова:

— Дедушка, вообще, был очень немногословный, но с юмором всегда отвечал. Помню, когда были маленькими, меня всегда интересовал вопрос «За что вот эта звезда?», а он отшучивался и говорил «За то, что я метко стреляю!».

Зачастую ответы деда — фронтовика внуку казались не полными или же «обтекаемыми», но, Тимур и не настаивал на продолжении историй. В каждом воспоминании ветерана было много боли, которую не передать и не понять.

Лишь спустя много лет, повзрослев, Тимур все же решил узнать подробней о подвигах и наградах своего родственника. Сначала искал информацию в интернете, после — через архив.

Теперь этот приказ, а еще небольшой альбом с фронтовыми фотографиями деда и карманные часы, — семейная реликвия четы Кулибековых.

О ней знают и хранят ее не одно поколение. С самого детства для Алихана и его братьев и сестер 9 Мая — непросто день, а возможность еще раз почтить память и вспомнить в большой дружной семьей отвагу прадеда .

Алихан Кулибеков, правнук ветерана Великой Отечественной войны К.Кулибекова:

— С детства к нам привили уважение к великой победе. Каждое 9 Мая мы ездим в родной аул, в Бирилк, где родился наш прадедушка. С детства родители, аташка с апашкой рассказывали , какой он был человек, когда он воевал, он был общительный, стихи писал, всегда к нему обращались все.

Писал стихи Кабдрашит Кулибеков, когда сражался на передовой. На его счету около 50 произведений. Многие из них до наших дней не дошли. Но из тех, что сохранились, родственники ветерана опубликовали в газете. Сейчас младшее поколение часто их перечитывает.

Анжелика Сычова