В состав 314-й стрелковой дивизии вошли 10 тыс человек. 75% из них — североказахстанцы

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Берег озера Пёстрого. Именно здесь в июле 1941-ого располагались полевые военные палатки. Проходили сборы солдат, которые вошли в состав 314-й стрелковой дивизии. Здесь североказахстанцы прошли курс молодого бойца. А после им выдали оружие и отправили на войну.

В момент образования 314-й дивизии в её состав вошли 10 тысяч человек. 75% — североказахстанцы. Они сражались в рядах Ленинградского фронта. Держали оборону на реке Свирь, и 7 сентября выстояли в кровопролитном бою с финскими войсками. Сумели. Защитили.

Второе кольцо блокады Ленинграда немцам закрыть не удалось. Одну из решающих ролей в этой операции сыграли наши земляки. В первых рядах в бой шёл Абильмажин Баширов. При жизни он хоть и редко, но делился воспоминаниями о войне.

Сейчас их бережно хранит старший сын. Только вернувшийся, раненый с финской войны 24-летний парень снова ушёл на линию огня. Был командиром стрелкового полка. Первым и в огонь, и в воду.

Жусуп Баширов:

— Первый выстрел ему разрешали. Он подчёркивал это всегда. Говорил, — Мои цели и расчеты всегда достигали.

Освободил не один десяток городов, встретил победу в Чехословакии. Но домой вернулся только в 47-м. Кавалер двух орденов славы 2 и 3 степеней, он дожил до 96 лет. Повидал многое, но блокаду Ленинграда ветеран считал самой страшной страницей войны.

Жусуп Баширов:

— Там он находился 2 года. Трудных года. Что там он увидел. Бывало, соберемся на 9 Мая. Он рассказывал. Люди многое испытали и стойко всё это перенесли. Вот действительно — дух.

Город-Герой 872 дня держал оборону. Люди выживали как могли. Но не сдавались. Боролись до последнего и наши земляки. Настоящий героизм они проявили в операции при прорыве блокады. 8 января 43-ого года войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились и разгромили фашистов.

Освободили Шлиссельбург и очистили южное побережье Ладожского озера. Восстановили сухопутную связь Ленинграда со страной. Этот участок получил название «Дорога победы». Через год блокаду сняли окончательно.

А 314-я дивизия отправилась освобождать город Кингисепп. За что получила почётное звание «Кингисеппская». Их героизмом невозможно не гордиться. В каждом городе дивизия вела бои до последней капли крови. Не сдавались и не отступали.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— У нас есть данные, за 11 месяцев 1943 года снайперы уничтожили 6 114 человек. Среди них наши земляки Григорий Зубков из района Шал акына, Андрей Королёв из Кызылжарского района. Его снайперская винтовка сегодня хранится в музее артиллерии г.Санкт-Петербург.

Андрея Королёва считали одним из лучших снайперов. Он особо отличился в сентябре 42-го года. В Гайтолово наши войска окружили фашисты. На помощь отправили 314 дивизию. Вот что писали в донесении о нашем земляке Королёве.

«В бою в районе Гайтолово товарищ Королёв проник в подбитый танк, стоящий на нейтральной территории, и через смотровую щель с расстояния 40-60 метров в течение двух суток из винтовки и автомата, отражая атаку, уничтожил 79 немцев».

Фашисты отступили, а Королёва полуживого доставили в госпиталь. Так, североказахстанский снайпер получил орден Красной Звезды. И это только один из примеров мужества и отваги одного солдата.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Свыше 12 тысяч солдат и офицеров 314-ой стрелковой дивизии получили ордена и медали. Трое из них стали Героями Советского Союза. Среди них и наш земляк Павел Гончар. Он был сапёром. Неоднократно проявлял мужество и героизм. Отличился при прорыве блокады Ленинграда, под этим городом и погиб в бою. В его внутреннем кармане лежал вот такой потёртый листок, видно, что много раз перечитывали. Это стихотворение Жамбыла Жабаева «Ленинградцы, дети мои». Это произведение находили у многих североказахстанцев.

Сколько в итоге североказахстанцев было в составе Кингессепской дивизии, не известно. По сей день на территории бывшего Советского Союза находят останки героев Победы, в том числе и наших земляков. Всё ещё остаются тысячи без вести пропавших. Сейчас в нашей области уже не осталось в живых ни одного солдата 314-й стрелковой дивизии. Но подвиг их не забыт. Ведь герои живы, пока о них помнят.

Айгерим Мукашева