В РК для тружеников тыла в честь Дня Победы выделят по 30 000 тенге

Вот так ярко и массово североказахстанцы всегда отмечали День Победы 9 Мая: чествование ветеранов, бессмертный полк, автопробег, возложение цветов, концерты. Отпраздновать юбилейную дату в этом году с таким размахом, которым она заслуживает, не получится.

Эпидемия коронавируса диктует свои правила. Никаких массовых мероприятий не будет по всей стране. Но, это не повод забывать о тех, кто в годы войны боролся за «мирное» небо.

Ескендир Елеусизов, член областного общественного совета:

— У нас на сегодняшний день остается, по сути дела, 52 человека — участника ВОв. К сожалению, из года в год их становится все меньше и меньше. Естественно, государство дает им огромную поддержку. Бесплатные проезды и тд. В этом году к 9 Мая каждому ветерану выделяется по 1 млн тенге.

Победа ковалась не только солдатами на полях сражения, но и теми, кто не покладая рук и не смыкая глаз неустанно трудились в тылу: они работали в шахтах, вспахивали земли, стояли за станками, дежурили в госпиталях, выращивали урожай. В СК их насчитывалось 32 тысячи.

Ескендир Есеусизов, член областного общественного совета:

— Сегодня их в области осталось 7000 тысяч человек, они тоже имеют огромное значение. Для тружеников тыла наравне с участниками ВОв сумма в размере 30 тысяч тенге. Ну и, конечно, же медаль к 75- летию со Дня Победы в ВОв. Хочется поздравить всех участников с этим великим праздником. Пожелать успеха, крепкого здоровья им и их семье. Дай бог, чтобы у нас в Казахстане процветал мир и покой.

Анжелика Сычева