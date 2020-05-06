В областном краеведческом музее хранится более 30 военных экспонатов

22 июня 41-го. Фашистская Германия без объявления войны вступает на территорию Советского Союза. Начался самый кровопролитный военный конфликт в истории человечества. Тотчас прервалась мирная жизнь миллионов советских граждан.

Чтобы встать на защиту Родины и дать отпор захватчикам, многим жителям ничего ни оставалось, как взять в руки оружие. И, надо сказать, в первые месяцы нашим солдатам приходилось использовать технически устаревшее снаряжение. Одним из них была винтовка Мосина, которую приняли на вооружение еще в 1891-м году.

Вера Андреева, специалист областного краеведческого музея:

— Использовалась она как в годы 1 Мировой войны, так и в годы 2 Мировой. Это безотказное оружие. С этой винтовки можно сделать 5 одиночных выстрелов. Нужно сказать, что по сравнению с немецким оружием, винтовка Мосина сильно уступала.

Поэтому склонить чашу весов и восстановить равновесие в гонке вооружений советская армия рассчитывала с помощью пистолета-пулемета Шпагина. Его, к слову, разработали в первый год Великой Отечественной.

Абай Альжанов, корреспондент:

— ППШ, или как его любили называть советские солдаты, «папаша». Пистолет-пулемет Шпагина в массовое производство выпустили в 41-м, и он сразу завоевал высокую популярность среди военных. Секрет успеха этого оружия в его простоте, скорострельности, стрельбе очередями и высокой точности. Можно смело заявить, «папаша» заслуженно стал символом солдата-победителя.

В боях с фашистами был широко распространен и пистолет-пулемет Судаева. Его создали в 43-м, за 2 года до победоносного триумфа. За это время выпустили более полумиллиона экземпляров.

За небольшой вес, а это 3,5 килограмма, ППС нередко признавали лучшим стрелковым помощником. Стоит упомянуть и о пулемете Дегтярева. Именно этот вид боевого оружия стал одним из первых образцов, созданных в СССР.

Вера Андреева, специалист областного краеведческого музея:

— Это оружие было разработано в 30-х годах XX века. Здесь впервые был применен перфорированный кожух. Также, оружие снабжено пламягасителем. Конечно же, имеется дисковый магазин с достаточным количеством патрон. С этого оружия можно было сбить низколетящий самолет. Весит он много- 15 килограммов.

А еще в коллекции областного краеведческого музея хранится наградной немецкий пистолет Маузера. Вручали его за успешные спецоперации отличившимся советским солдатам. Всего в музее представлено более 30 экземпляров стрелкового оружия, есть и военная амуниция. Все это использовалось солдатами в годы Второй мировой войны.

Абай Альжанов