Творческий проект «Строки Победы» запустили в Петропавловске

Искренние, прямые, пробирающие до дрожи. Небольшой отрезок жизни в маленьком треугольнике был очень дорог как его получателю, так и автору. Фронтовые весточки они писали практически всегда, не зная, что с ними произойдёт в следующую минуту.

На войне невозможно загадывать. Такие эмоции нельзя сыграть, их нужно попытаться прожить, в один голос повторял каждый участник проекта «Строки Победы». И неважно, как давно ты играешь в театре и сколько спектаклей на военную тему в творческой копилке.

Роман Лахтин, актер областного русского драматического театра им. Н.Погодина:

— Это было очень интересно, поучаствовать в этом проекте. Делать образы героев Великой Отечественной войны — большая ответственность. И главная задача актёра, показать живого человека, его восприятие этого момента.

Константин Демидов, актер областного русского драматического театра им. Н.Погодина:

— Окунуться в то прошлое, которое мы не застали, почувствовать ту боль, которую застали наши прадеды, деды.

Такая возможность была сразу у 6 актеров казахского и русского театров. Они читали письма наших земляков — участников Великой Отечественной: Ивана Пилипеева, Александра Тищенко, Кабдула Жолаушинова и других.

Валентина Гронская признаётся, как только она впервые прочла письмо, которое ей дали, к горлу подступил ком, а руки начали дрожать.

Валентина Гронская, актриса областного русского драматического театра им. Н.Погодина:

— Мое письмо было из воспоминаний Елены Макаровой-оружейника. Было очень сложно передать все эти эмоции, всю это боль, потому что очень сложная тема. Даже самый талантливый актер не сможет полностью передать.

Не может, но очень хочет. Особенно сейчас, когда у актёров нет возможности видеть зрителей, чувствовать их эмоции, которые через онлайн не передать.

Елена Покрас, художественный руководитель областного русского драматического театра им. Н.Погодина:

— Сейчас, прикоснуться к теме Победы и выпустить несколько сюжетов для нас было очень любопытно и для творческого роста артистов очень интересно.

Увидеть «Строки Победы» североказахстанцы смогут в праздничные дни в эфире нашего телеканала.

Дарья Пышмынцева