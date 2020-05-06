Тему реализации «ДКЗ» обсудили на заседании областного акимата

По «Дорожной карте занятости» в регионе за год планируют реализовать 377 проектов больше чем на 32 млрд тенге. По 11-ти из них появится 442 новых постоянных рабочих места.

Большинство конкурсов уже прошли, определены подрядные организации. Но, в этом году подрядчики должны не только качественно выполнять работы, но и соблюдать ряд условий, их пропишут в договорах.

Аскар Сакипкереев, заместитель акима СКО:

Создание рабочих мест для безработных не менее 50 процентов по направлению центра занятости. Обеспечение закупа товаров и услуг у отечественных производителей не менее 90 процентов. Заработная плата работникам, которые были направлены из центра занятости, должна составлять не менее 85 тысяч тенге.

Для специалистов, приезжающих из других населенных пунктов, обеспечить выплату подъемных нужно в течение трех дней. 85 тысяч тенге на человека. Кстати, что касается строительных материалов, то в приоритете — местное производство, и использовать их нужно не в ущерб качеству и цене, на этом акцентировал свое внимание глава региона Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Я подчеркиваю, нашего североказахстанского производства. Понятно, некоторых вещей у нас нет. Щебня, кирпича мы знаем, что нет пока, мы, допустим, что он могут быть завезены из соседних регионов, но все остальное максимально нужно закупать у местных производителей, у нас в области имеется железобетонные и металлоконструкции, кровельные, сыпучие, пиломатериалы, трубные изделия, окна двери и так далее.

Специалистам управлений аким области поручил составить графики всех работ и размещать их на ведомственных сайтах.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Любое отклонение от требований станет поводом для расторжения договора. Правовые основания для этого имеются.

Все работы будут на еженедельном контроле. Для этого в каждом районе и областном центре сформируют мониторинговые группы с привлечением неравнодушных граждан, блогеров, журналистов, представителей партий и общественных организаций.

По «ДКЗ» запланировано создать около 6,5 тысяч рабочих мест, поэтому каждый подрядчик обязан заключить трудовые договоры со специалистами, привлекаемыми через центры занятости.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Заказчикам и техническому надзору следует установить жесточайший контроль. Если подрядчик не исполнит данные требования, то не получает от оплаты, либо аванса, соответственно — это тоже ведет к расторжению договора. Стоит отметить, что в этом году различным видами работ охватят 187 населенных пунктов. Как и в прошлом году, много средств направят на объекты образования. С учетом карты занятости это 100 школ на 5 млрд тенге. Также в этом году сдадут в эксплуатацию новое общежитие для студентов СКГУ им. М. Крзыбаева, а для жителей микрорайона «Береке» построят поликлинику. Кроме того, в регионе капитально отремонтируют 23 больницы, амбулатории и 32 объекта культуры.

Алена Хан