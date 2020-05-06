Петропавловский аэропорт возобновил авиаперелеты в два города Казахстана

Из-за введённого карантина авиаперелеты в стране временно приостановили в начале апреля. Пустовал с тех пор и международный аэропорт Петропавловска. С 4 мая работа воздушной гавани возобновилась. Принимать пассажиров здесь будут 2 раза в неделю из Нур-Султана и Алматы.

Но, только с соблюдением строгих мер безопасности: пассажиры обязательно должны быть в защитных масках, на расстоянии друг от друга не менее 1 метра, также нельзя заходить в аэропорт провожающим и встречающим.

Марат Хасенов, директор АО «Международный аэропорт г.Петропавловска»:

— Является необходимым наличие ПЦР -анализа у пассажиров, улетающих с нашего аэропорта. У нас в городе ПЦР- анализ можно сдать в клинике «Олимп», которая находится по ул.Абая 69. Наши сотрудники, которые будут задействованы в обслуживании, прошли данный анализ. Получили результаты. Все тесты отрицательные.

Стоимость анализа ПЦР для одного человека составляет почти 16 тысяч тенге. Авиаперелеты в столицу и Алматы будут осуществлять компании «Qazaq Air» и «SCAT». А вот самолеты лоукостера «Fly Arystan» в нашу область начнут летать только после окончания ЧП.

Марат Хасенов, директор АО «Международный аэропорт г.Петропавловска:

— Из Петропавловска до Нур-Султана билет стоит- 10 тысяч тенге. Из Петропавловска до Алматы — 25 тысяч тенге на сегодняшний день. Единственное, что есть некоторые неудобства для людей. Авиакассы не работают в городе. Поэтому билеты надо покупать в онлайн-режиме.

Первый рейс в Петропавловске ждут уже 7 мая из южной столицы.

Абай Альжанов