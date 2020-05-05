За последнюю неделю в р.Есиль наблюдается снижение уровня воды

Абай Альжанов, корреспондент:

— В пик паводка уровень в Тепличном был 164 сантиметра. Сейчас ситуация улучшилась. Отметка снизилась почти вдвое. Как мы видим, подтоплены дачные домики вблизи дамбы на окраине селе, а также участки соседнего садоводческого общества «Мичурино». Спросим местных жителей, как они справляются с последствиями паводка?

Елена Семигулина в Тепличном живет больше 8 лет. Вспоминает, как паводок 2017-ого нанес огромный урон местному населению. Тогда из-за разлива талых вод многие сельчане лишились своего крова и домашнего скота.

В этом году, к счастью, паводок уже миновал, а главное, не принес больших хлопот.По ее мнению, жителей спасла защитная дамба, которую возвели этой весной.

Елена Семигулина, жительница с.Тепличного, Кызылжарский район:

— В этом году у нас ждали сильного наводнения. Конечно, не как в 2017, но у нас оно было. Получается, в этом году у нас укрепили хорошую дамбу. Одну сторону села не затопило, и в этом году такого не было, что у нас не затопило дачи. Благодарим ДЧС, спасателей, солдат, которые здесь жили днями и ночами. Спасибо акиму.

Беспокоиться североказахстанцам не стоит, говорят спасатели. Паводковая обстановка в области стабильная. Наблюдается спад уровня воды в реке Есиль. На данный момент идет вторая волна паводка.

Серик Наурузбаев, врио начальника управления ДЧС СКО:

— Вторая волна, которая сейчас находится вблизи Покровки, может растечься по пойме реки, но значительных повышений уровня воды не даст. В Заречном сегодня у нас прекращается перелив возле Рыбопитомника, остаются переливы на 2 участках трассы «Челябинск — Новосибирск». Это 528 и 529 километры.

Что касается Сергеевского водохранилища, то здесь, перелив над гребнем плотины, составляет 88 сантиметров. Такая же ситуация наблюдается и на Петропавловском гидроузле. За последнюю неделю уровень воды там спал на 39 сантиметров.

Абай Альжанов