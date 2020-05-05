В СКО с рабочим визитом побывал первый вице-министр сельского хозяйства А.Сапаров

Первой остановкой вице-министра стали поля одного из товариществ в Аккайынском районе. Здесь он провел неформальную встречу с местными аграриями, рассказал об изменениях в государственной поддержке в 2020 году и обозначил планы на предстоящий сезон.

Айдарбек Сапаров, первый вице-министр сельского хозяйства РК:

— Сегодня задача стоит, чтобы серьезно занимались агротехнологией, мы об этом всегда говорили и будем говорить. Только тогда мы получим хороший урожай. Как вы знаете в среднем Казахстан получает 12 центнеров с га это очень мало. Рядом соседи получают 20-25 и до 30 доходит цифра, конечно, не везде. Кто соблюдает технологию там на самом деле урожай есть. А когда мы в купе считаем все крестьянские хозяйства, в среднем у нас получается 12 центнеров.

Соблюдение агротехнологий, обновление машинно-тракторного парка и ,конечно же, внесение достаточного количества минеральных удобрений. Все это поможет повысить средние показатели урожайности в несколько раз, отмечает первый вице-министр.

На сегодня потребность в них по всей республике составляется порядка 2 миллионов тонн, аграрии страны вносят только 410 тысяч. Из них в этом году 130 тысяч приобрели североказахстанские сельхозтоваропроизводители.

Айдарбек Сапаров, первый вице-министр сельского хозяйства РК:

— Минсельхоз ставит задачу, чтобы сегодня руководители агроформирований работали, соблюдали агротехнологию, приобретали минеральные удобрения. Сегодня казахстанские заводы работают на полную мощность, работают не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Наши минеральные удобрения пользуются спросом, и мы сегодня говорим, надо поддерживать наших отечественных производителей.

Сейчас как раз полным ходом идет внесение удобрений. Приобретать их в достаточном количество было бы невозможно без значительной господдержки. На сегодня субсидии на минеральные удобрения гербициды и пестициды составляют 50%, которые сразу уходят на завод производителя, а остальное доплачивает сам аграрий.

С каждым годом государство увеличивает финансирование отрасли сельского хозяйства, поэтому и требования к предпринимателям становятся больше.

Айдарбек Сапаров, первый вице-министр сельского хозяйства РК:

— Ежегодное финансирование на весенне-полевые работы было всего 60 млрд, по поручению главы государства бюджетное финансирование на 10 млрд увеличилось. После этого поручение дали 100 млрд на ВПР по программе «Экономика простых вещей», и сейчас уже она заработала, люди подают заявки, под 6% можно участвовать. Кроме того, глава государства поручил возобновить форвардный закуп, эта работа тоже идет. Завтра уже на РБК выносится данный вопрос, бюджетная заявка подана. Я думаю через продкорпорации они могут получить предоплату.

Из-за вспышки коронавируса в Казахстане главная задача для государства — сохранение продовольственной безопасности. Поэтому в этом году структуру посевных площадей увеличили почти на 240 тысяч гектаров. Предпочтение отдают высокорентабельным масличным и бобовым культурам, таким как чечевица и соя.

Анатолий Рафальский, директор ТОО «Тайынша Астық»:

— Я вам так скажу, соя — это одна из самых перспективных культур. Как рентабельная, как коммерческая культура. Она прекрасно вписывается в нашем регионе, прекрасный накопитель азота. Соя — наша перспектива.

Но, чтобы получить хороший урожай, необходимо соблюдать все агротехнические нормы. Только тогда можно будет говорить о заветных 30 центнерах с гектара.

Кроме посевной кампании, первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров ознакомился и с развитием животноводства в северном регионе, посетил одну из 4 современных молочно-товарных ферм.

Ее строительство начали в 2017 году, а закончили в конце прошлого. Общая сумма проекта составила порядка 1 миллиарда 200 миллионов тенге. Удалось создать 35 новых рабочих мест. Это скотники, доярки, телятницы, механизаторы, трудятся здесь местные жители.

Серик Тилеуленов, зоотехник КХ«Шаймерденов»:

— В общем, штат укомплектованный, люди не жалуются. Средняя зарплата где-то у них 150 тысяч. Это у скотников, механизаторов. И на данный момент, то, что хороший показатель идет по надою, то у доярок 300-350 тысяч среднемесячная зарплата.

В прошлом году закупили 580 голов КРС из Австрии и Чехии. Несмотря на неблагоприятную обстановку в стране, в 2020 в начале апреля приобрели еще 96. Предприниматель выбирает симментальскую породу.

Эти животные неприхотливы в еде и главный их плюс — развиваться можно как в мясном, так и в молочном направлении.

Серик Тилеуленов, зоотехник КХ«Шаймерденов»:

— Это порода нам очень нравится, есть хорошие результаты как по молоку, так и по мясу. Молодняк дает хорошие привесы, сейчас мы с наших первотелок получаем 20-22 литра- среднесуточный надой на одну голову. Доим 9 тонн молока ежесуточно сдаем и отправляем на молокозавод «Маслодел» города Петропавловска.

Достичь таких показателей без значительной поддержки от государства было бы невозможно, отмечает предприниматель. Приобретение КРС очень хорошо субсидируется.

Айдарбек Сапаров, первый вице-министр сельского хозяйства РК:

— Субсидии получили? На все хватает? Акцент на импортозамещение, поэтому надо побольше нам строить.

На достигнутом предприниматель останавливаться не собирается, в планах увеличение поголовья и расширение производственной базы. Нужно достигнуть около полутора тысячи голов. Новую поставку буренок ожидают уже в 20 -х числах мая.

Дарья Пышмынцева